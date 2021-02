Ötvenöt milliárd forintból épülhet a debreceni oltóanyaggyár

Magyarország hamarosan képes lesz a koronavírus elleni vakcina gyártására – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Debrecenben. A cívis városban létesülő Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár és a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósítását kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította a kormány.

A Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár a tervezett ütemezés szerint 2022 végétől, míg a Nemzeti Oltóanyaggyár egy évvel később kezdheti meg működését. A beruházások összes költsége az előzetes kalkuláció szerint nem haladja majd meg az 55 milliárd forintot

– tette hozzá a miniszter.

A fejlesztést a Debreceni Egyetem által e célra alapított gazdasági társaság hajtja végre, a gyár egyetemi tulajdonban marad.

Az idei feladatok fedezetét összesen közel 17 milliárd forint költségvetési forrás biztosítja majd

– sorolta Palkovics László. A miniszter szerint fontos, hogy az oltóanyagok esetében az importkitettségünk csökkenjen az épülő gyárak alkalmasak lesznek a koronavírus elleni vakcina és más, a lakosság egészségének megóvásához szükséges oltóanyag előállítására is, ami hozzájárul a hazai ellátásbiztonság növeléséhez.

Az új gyártási és fejlesztési bázis, kutatási és termelési potenciál Debrecenben, az egyetem tudományos, kutatói tapasztalataira, szakembereire építve valósulhat meg.

A fejlesztés tartósan lehetővé teszi a biztonságos ellátást hazai oltóanyagból, ezzel felszámolja a kötelező védőoltás ellátási hiányokat, zavarokat. A Nemzeti Oltóanyaggyár alkalmas lesz létező technológiák adaptálására, a lehetséges technológiai transzferek befogadására is. A miniszter hangsúlyozta, a jelenlegi kutatási eredmények azt jelzik előre, hogy a koronavírus az influenzához hasonlóan beépül az életünkbe, így erre a vakcinafajtára is folyamatosan szükség lesz. Az oltást a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösen fejleszti. A magyar tudósok, szakemberek munkájának eredményeként megszülető hazai vakcinát minden bizonnyal nagyobb közbizalom is övezi majd, mint bármely importált terméket.

A nemzeti vakcina-kutató, -fejlesztő és -gyártó bázissal szembeni fontos elvárás, hogy termékei a nemzetközi piacon is versenyképesek legyenek

– mondta Palkovics László. A Debreceni Egyetem ugyanakkor a saját oltóanyag előállítása mellett további vakcinák know-how-jának beszerzésére, fejlesztésére, forgalmazására is készül.

Beszélt arról is, hogy készül az Innovációs és Technológia Minisztériumban egy magánegészségügyi stratégia is. Fontosnak tartják a közfinanszírozott rendszerrel való szabályozottabb együttműködést, a szakmai minimumfeltételek bevezetését a betegek érdekében. A szektor nemzetgazdasági szerepének és átláthatóságának erősítése érdemben előmozdíthatja a gazdasági növekedést – tette hozzá a miniszter.