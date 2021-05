Padlóra küldte a vakcinagyártókat a Biden-kormány bejelentése

A koronavírus-járvány mihamarabbi leküzdése érdekében Joe Biden kormánya is támogatja azt a kezdeményezést, amely a Covid-19 elleni oltóanyagok szabadalmát ideiglenesen beszüntetné. Ezzel az egész világon közkincsé tennék a vírus elleni vakcinák technológiáit – adta hírül a Bloomberg.

Már Washington is támogatja a koronavírus-vakcinák esetében a szellemi tulajdon védelmének ideiglenes felfüggesztését.

A hír után a szerdai napon a Novavax 11, a BioNTech 8,9 és a Moderna részvényei 6,2 százalékot estek.

Miközben folynak a tárgyalások a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) a vakcinákhoz kötődő szellemitulajdon-védelem ideiglenes felfüggesztésének lehetőségéről annak érdekében, hogy még több gyógyszergyár állíthassa elő a kifejlesztett oltóanyagokat a világon, Katherine Tai amerikai kereskedelmi főképviselő bejelentette, hogy az Egyesült Államok is csatlakozik a több mint száz ország indítványához.

Noha az amerikai kormány általában nagyon fontosnak tartja a szellemi tulajdon védelmét, a járvány megállítása érdekében az új típusú koronavírus elleni vakcinák esetében most kivételt tesz. A főtárgyaló azonban figyelmeztetett, hogy

az ügyben a kívánt globális egyetértés csak lassan valósulhat meg, és ha meg is valósul, akkor sem lesz azonnal hatással a világ oltóanyagkészletére.

Az amerikai bejelentés közvetlen előzménye, hogy Ngozi Okonjo-Iweala, a WTO nigériai származású főigazgatója zárt ajtók mögött tárgyalt olyan fejlődő, illetve fejlett országok nagyköveteivel, amelyek vitában állnak egymással a kérdésben, miközben abban egyetértenek, hogy szélesebb körben kell hozzáférhetővé tenni a koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni gyógymódokat.

A felfüggesztés ötletét először a Dél-afrikai Köztársaság és India vetette fel még októberben, és azóta több mint száz ország csatlakozott hozzá, köztük több nyugati állam is. Az amerikai kongresszus 110 demokrata párti tagja áprilisban levélben kérte Joe Biden elnököt, hogy az Egyesült Államok is csatlakozzon a felhíváshoz.

A javaslat ellenzői – akik főleg a gyógyszeriparból kerülnek ki – azt mondják, hogy az intézkedés nem lesz csodaszer a járvány felszámolásában.

Álláspontjuk szerint a koronavírus elleni vakcina gyártása összetett folyamat, a szellemi tulajdon védelmének felfüggesztésével nem lehet gyorsítani a gyártást, ráadásul a jogvédelem felfüggesztése árt a jövőbeni innovációnak.

I urged @POTUS to do everything he can to help expand global vaccine access, and I’m glad his administration agreed to support the WTO TRIPS waiver to help countries expand manufacturing of treatments and vaccines. This is a humanitarian crisis and it impacts all of us. https://t.co/PmlhrXqaPB

— Elizabeth Warren (@SenWarren) May 5, 2021