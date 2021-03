Hamarosan érkezik a Johnson&Johnson vakcina

Az elmúlt 24 órában 9011 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak, így a fertőzöttek száma 498 183 főre emelkedett, közülük 8718 beteget kórházban kezelnek, és 949 fő lélegeztetőgépen van – mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján.

Hozzátette,

a fertőzöttek zöme a 20 és 60 év közötti korosztályból kerül ki, a betegek átlagéletkora 46 év.

Az osztályvezető azt is elmondta, hogy az oltási program a hosszú hétvége során is folytatódik, eddig összesen 1 229 827 embert oltottak be.

Arra is kitért, hogy a Johnson&Johnson által fejlesztett vakcina hamarosan érkezik, Magyarország ennek a gyártónak az oltóanyagából 4,36 millió adagot kötött le.

Ennek a vakcinának az egyik előnye, hogy egyetlen adag is elegendő belőle a védettséghez, a tárolása mínusz 20 fokon két évig lehetséges, felolvasztás után pedig két hónapig tartható hűtőben. Az osztályvezető ismertetése szerint ez a vakcina az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcinához hasonló.

Ezzel az oltóanyaggal az Egyesült Államokban már március elején elkezdték az oltási programot, az Európai Unió 200 millió adagot kötött le egy évre.