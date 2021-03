Rendkívül súlyos a járványügyi helyzet

Megváltoznak az Ausztriába történő be- és átutazás szabályai, ugyanis Ausztria Magyarországot is magas fertőzöttségi kategóriába sorolta be. Így az osztrák-magyar határszakaszon az osztrák határőrizeti szerv vizsgálja a Németországba történő továbbutazás feltételeit, és ha a feltételek nem állnak fenn, akkor már az osztrák határ átlépését is megtagadhatják – mondta az operatív törzs sajtótájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes, a törzs ügyeleti központjának munkatársa.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta,

rendkívül súlyos és komoly a járványügyi helyzet Magyarországon, hasonlóan Európa többi országához egyre emelkedő járványügyi adatokkal kell számolnunk. Hozzátette, olyan mértékű a növekedés a járványügyi adatokban, amelyre korábban még nem volt példa.

Az elmúlt 24 órában 6494 új fertőzött személyt regisztráltak, így az aktív betegek száma már meghaladja a 120 ezret. Jelenleg 8270 főt ápolnak kórházban, amely rekord magas napi adat, ahogy az is, hogy 833 fő szorul gépi lélegeztetésre – eddig 674 fő volt a legmagasabb napi adat tavaly decemberben.

A tisztifőorvos elmondása szerint

s úlyos és komoly teher hárul az egészségügyi ellátó rendszerre, naponta nyitnak meg újabb kórtermeket a kórházak.

A koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért mennyisége is azt mutatja, hogy számolni kell a fertőzöttek számának a további emelkedésével, egyetlen vizsgált területen sem csökkent a koncentrációja.

Müller Cecília arra is felhívta a figyelmet, hogy az oltás felvételét követően még senki ne érezze magát védettnek, az immunitás kialakulásához ugyani legalább 2-3 hétre van szükség. Eddig összesen 1 047 045 embert oltottak be, és már 314 485 fő megkapta a második adag vakcinát is. Ma 12510 adat Pfizer vakcina érkezik az oltópontokra, valamint Szputnyik V és AstraZeneca is rendelkezésre áll, utóbbiból 105 600 adag. A tisztifőorvos tájékoztatása szerint megkezdik a járványügyi védekezésben résztvevő rendvédelmi dolgozók és katonák oltási programját is.