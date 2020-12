Romlott a járványhelyzet Csehországban

Romlott valamelyest a járványhelyzet a hét végén Csehországban.

Az egészségügyi minisztérium honlapján vasárnap megjelent adatok szerint a járvány terjedésének kockázati indexe a 100 pontos skálán 13 nap után 57-ről 64-re ugrott fel, a mutató a harmadik sávból a nagyobb kockázatot jelentő negyedikbe ment át. Az érvényben lévő óvintézkedések azonban csak akkor módosulnak, ha ez a mutató hét napig alacsonyabb sávban, vagy három napig magasabb sávban marad.

A döntést mindig a kormánynak kell meghoznia, és néhány más tényezőt is figyelembe kell vennie. Az óvintézkedések jelentős lazítását jelentő harmadik kockázati sávba csütörtökön lépett be Csehország. Romlott a reprodukciós ráta is: a hét eleji 0,8-ról 1,02-re, ami statisztikailag azt jelenti, hogy minden fertőzött egy további személyt fertőz meg.

A szaktárca tájékoztatásából kiderül, hogy szombaton 3308 új fertőzést regisztráltak, 641-gyel többet, mint egy hete.

A kórházban kezeltek és a súlyos esetek száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat. A kórházakban 4436 embert kezelnek, akik közül mintegy 620 állapotát tartják súlyosnak az orvosok. A nyilvántartás szerint szombaton 59 halálesetet történt, de a halálozási adatokat a későbbiekben mindig pontosítják, és eddig rendre nőtt ez a szám. A napi halálesetek száma azonban az utóbbi héten már száz alatt maradt, amit javulásnak minősítenek a szakértők.

Jelenleg mintegy 60 ezer fertőzött van az országban, és a számuk folyamatosan csökken.