A bahreini egészségügy a kínai oltásra inkább Pfizert javasol második dózisnak

A bahreini egészségügyi államtitkár javasolta, hogy

a veszélyeztetett csoportok – az 50 évesnél idősebbek, a túlsúlyosok, a krónikus betegségben szenvedők – tagjai 6 hónappal a második adag Sinopharm után oltassák be magukat a BioNTech-Pfizer vakcinájával is

– írja a Bloomberg.

Waleed Khalifa Al Manea közlése szerint

a kínai oltás magas fokú védettséget biztosít és a kórházba kerülők nagy része az oltatlanok köréből kerül ki. Az öböl-menti országban beadott oltások 60 százalékát adták a kínai vakcinák.

Az országban a tavalyi év vége óta

folyamatosan növekszik az új fertőzöttek, száma mely május végére elérte a napi 3000-et, annak ellenére, hogy a világ egyik legjobban átoltott országága.

Mindez kételyeket ébreszthet a Sinopharm oltásával kapcsolatban, különösen, hogy a szintén rekord magas átoltottsággal rendelkező, szintén kínai vakcinát használó Seychelle-szigetek is a járvány fellángolását tapasztalta májusban.

A tudósok már kutatják, hogy a különböző hatásmechanizmusú vakcinák keverése vajon képes-e magasabb szintű védettség kialakítására.

A Sinopharm nem kommentálta az esetet, ugyanakkor a múlt hónapban a Journal of the American Medical Associationban megjelent kutatás szerint az oltás 73-78 százalékkal csökkenti a tünetekkel járó betegség esélyét, ugyanakkor nem tudni, hogy a fertőzés továbbadása ellen is véd-e.