Sokkal többen kaphatnak a Pfizer vakcinájából

A Pfizer és a BioNTech módosított közös fejlesztésű vakcináján. Az új formulát nem szükséges mínusz 60–80 fokon tárolni, csak hűteni, így oda is szállítható, ahol az oltóanyagok mélyfagyasztása nem megoldható.

Áprilistól kezdik tesztelni az Egyesült Államokban a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájának új formuláját – írja a The Wall Street Journal. A gyógyszergyártónak sikerült liofilizálnia a német–amerikai fejlesztésű oltóanyagot, azaz olyan tartósító eljárásnak vetette alá, amely során előbb megfagyasztják azt, majd az így keletkezett jegesített vakcinából kivonják a folyadékot.

Az így kapott, porállagú mRNS-t tartalmazó oltóanyagot már nem kell mélyfagyasztani, sőt mélyhűteni sem.

Ezt az új formulát most a 18 és 55 közötti korosztályon tesztelik, és ha beválik — azaz a jelenleg alkalmazott vakcinához hasonlóan biztonságosnak és hatékonynak bizonyul —, már jövőre bevethetik a lakosság tömeges oltása során. Az első teszteket 1100 önkéntes bevonásával végzik két hónapon át, az eredményeket pedig még a nyáron közzéteszik.

A Pfizer azt reméli, hogy az új formuláját akár azokba

az elszigetelt vagy szegény térségekbe is el tudja szállítani, ahol az oltóanyagok hűtése nehezen vagy egyáltalán nem megoldható.

A most használt vakcinát ugyanis mínusz 60–80 fokon kell szállítani és tárolni, hogy a minőségét megőrizze, ami komoly akadályokat gördít a széles körű alkalmazása elé. Igaz ugyan, hogy az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) februárban egyszer már módosította az oltónyag tárolására vonatkozó útmutatást, és közölte, hogy elegendő mínusz 20 fokon tárolni azt, de felhívta a figyelmet arra is, hogy így azonban legfeljebb két hétig használható fel Pfizer-BioNTech-vakcina.

Az új fejlesztésű, liofilizált oltóanyagot felhasználás előtt fel kell oldani, és a most használt formulához hasonlóan higítani is kell, de elég egyszerű hűtőben tárolni, rövid ideig pedig hűtés nélkül is eláll.