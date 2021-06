A nagy számú védőoltásnak köszönhetően, lecsengett a járvány harmadik hulláma

– mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5,2 millió fő közülük 4 millió 27 ezren már a második oltását is megkapták. Most jellemzően az oltások második körös beadása zajlik az oltópontokon. Az oltásra regisztráltak száma 5 millió 294 ezer fő és 92 százalékuk már fel is vette az oltást. Jelenleg az oltópontokon hatféle vakcina áll rendelkezésre – mondta Müller Cecília.

Málta után a második legátoltottabb ország vagyunk az Európai Unióban, a magyar lakosság 54 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 40 százalékos átlaggal.

Folyamatosan érkeznek a vakcinák az országba, ha szükséges lesz a harmadik oltásra, akkor is elegendő védőoltás áll rendelkezésre Magyarországon – tette hozzá.

Az eheti heti vakcinaszállítmányokkal kapcsolatban elmondta:

kedden 375 570 Pfizer-vakcina,

csütörtökön 36 ezer Janssen-vakcina,

pénteken 64 800 Moderna-vakcina érkezik.

Újdonságként a tisztifőorvos kiemelte: akinél az első oltás után olyan ellenreakció történt, ami miatt a háziorvos vagy az oltóorvos nem javasolta a második oltást, azoknak engedélyezik egy másik típusú oltóanyag felvételét.

A 22. héten a szennyvízben mért koronavírus koncentráció alacsony szinten stagnált, de még nem értük el azt a szintet, amit múlt nyáron mértek

– mondta Müller Cecília.

Kiemelte, egy-két településen például Szombathelyen és Miskolcon tapasztaltak minimális emelkedést. Ugyanakkor Székesfehérváron, Tatabányán továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak az adatok.

A 22. héten az újonnan detektált fertőzöttek száma 29 százalékkal csökkent. Az elmúlt 24 órában 117 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 ezerre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 17 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 883 főre emelkedett. Jelenleg 591 főt ápolnak kórházban, 63 vannak még lélegeztetőgépen.

A fertőzöttek 22 százaléka jellem a 40-49 évesek közül kerül ki. Területi érintettséget nézve, a betegek 17 százaléka Pest megyében él, 16 százaléka a Budapesten. A legkevesebb beteget, a fertőzöttek 2-2 százalékát, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Komárom-Esztergom megyében és Somogy megyében azonosították.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília megjegyezte,

egyelőre nem változtatnak a védőoltások kétoltásos sémáján, hiszen a vakcina sokkal erősebb immunválaszt vált ki, mint a betegség. Korábban Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora arról beszélt, hogy aki átesett a betegségen, annak egy oltás is elegendő lehet.

Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a harmadik ismétlő oltásokról, a tisztifőorvos megjegyezte: időben még nem tartunk ott, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk. Kiemelte, sok olyan oltás van, például a kullancs elleni védőoltás is, ahol három vakcinára van szükség a védettség kialakulásához.

Ha bizonyosságot nyer tudományos alapon a harmadik oltás, akkor Magyarország továbbra is figyelembe fogja venni az ajánlásokat – erősítette meg az tisztifőorvos.