Százötvenhat az új fertőzöttek száma, elhunyt öt koronavírusos beteg

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 146 949 fő, közülük 3 611 690 fő már a második oltását is megkapta – írja a koronavirus.gov.hu.

Az elmúlt 24 órában 156 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 538 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 5 idős beteg, így az elhunytak száma 29 733 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 700 236 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 74 569 főre csökkent.

Jelenleg 981 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 110-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 53 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 37 százalékos átlaggal. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. A vasárnapi napon 350 új fertőzöttet, és 19 elhunytat regisztráltak.

Jelenleg Pfizer, Sinopharm, korlátozott mennyiségben még Szputnyik és egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható.

Az 5 millió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, hiszen a vírus még itt van.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.