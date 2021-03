Tíz nap alatt több mint félmillió embert oltottak be

Jól halad az oltási program, amit egyedül a Magyarországra érkező vakcina mennyisége korlátoz. Az elmúlt tíz napban több mint félmillió embert oltottak be – közölte a koronavirus.gov.hu portál.

A péntek esti zárás szerint a beoltottak száma 1 520 350 fő, ebből 465 643 fő már a második oltását is megkapta. Az oltási program most a regisztrált idősekre koncentrál, számuk eléri az 1 millió 732 ezer főt, több mint felük megkapta az oltást, a többieket is sorra értesítik a háziorvosok, és vagy a házi orvosi rendelőben vagy a kórházi oltóponton oltják be őket.

Magyarország továbbra is a második az uniós ranglistán, a magyar lakosság több mint 15 százaléka már be van oltva,

miközben az uniós átlag csak 8,7 százalék. Ez az eredmény az ütemezett, szervezett oltás mellett annak is köszönhető, hogy hazánkban más uniós tagállamokkal ellentétben nem csak három, hanem öt vakcinával tudnak oltani – a hivatalos honlap tájékoztatása szerint.