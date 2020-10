Tizennyolcszor többet költünk maszkra, mint tavaly

A COVID-19 világjárvány elleni védekezés során az országok világszerte szép számmal jelentettek be korlátozó intézkedéseket, amelyek negatívan befolyásolták a nemzetközi kereskedelmet. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan néhány termék esetében jelentősen megnőtt a globális kereslet, ami pozitív hatással bírt a nemzetközi kereskedelem tekintetében. Egy ilyen termék például a tavaly októberben javarészt még csak egészségügyi szakemberek által használt egészségügyi maszk is. Mivel jelenleg mindannyiunk hétköznapjainak szerves részévé vált ez a termék, kifejezetten érdekes most az Eurostat kedden megjelent összehasonlítása, amiben az Európai Unió tagállamainak maszk importját vetették górcső alá.

Összehasonlítva 2019. és 2020. első féléves adatait azt találhatjuk, hogy

az EU tagállamok összes egészségügyi maszk importja 800 millió euróról egy drasztikus emelkedést követően 14 milliárd euróra ugrott, ezzel 1 800 százalékos növekedést produkálva.

Hogy mekkora szelet jutott ebből hazánknak és a környező országoknak, illetve mely tagállamok importáltak a legnagyobb értékben, azt a következő ábrán láthatjuk körvonalazódni.

A grafikonról azt láthatjuk, hogy 2020. első félévében az EU tagállamok hány millió euróért importáltak egészségügy maszkokat.

Az Eurostat adatai alapján Magyarországra 226 millió euró értékben importáltak maszkokat, ami 360 forintos euróval számolva több mint 81 milliárd forint.

A további V4-es nemzetekre tekintve azt láthatjuk, hogy Lengyelországban és Csehország is 289 millió euró értékben vásároltak egészségügyi maszkokat, míg Szlovákia 84 millió euróért.

Megfigyelhetjük még, hogy legtöbbet Németországban költöttek e tekintetben egészségügyi maszkra nem kevesebb mint 4 402 millió euró értékben. Sorban utánuk következik Franciaország 3 431 millió euróval, majd harmadik helyen Olaszország 1 750 millió euróval.

Azt már most kijelenthetjük, hogy jelentős összegekért importáltak az Unió tagállamai egészségügyi szájmaszkokat. A következő összehasonlításban viszont már azt is megtekinthetjük, hogy az egyes országokban per fő hány eurót költöttek maszkra.

Magyarország esetében például fejenként 23 euró az importált maszkok értéke, ami több mint 8 ezer forintot jelent.

Hasonló volt a helyzet Csehországban ahol ez lakosonként 27 eurót tett ki, míg Szlovákiában már 15 eurót, és Lengyelországban pedig csak 8 eurót. A legtöbbet per fő Luxemburgban költötték maszkokra nem kevesebb mint 121 euróval, mögöttük fej fej mellett 53 – 53 euróval Belgium és Németország.

Ha népesség arányosan nézzük a statisztikát is láthatjuk, hogy mekkora összegeket költött az Európai Unió egészségügyi maszkok importjára, azonban az Eurostat további érdekes adatokat is közölt, ezeknek a maszkoknak az export országairól, amit az utolsó ábrán láthatunk.

A diagramról megállapíthatjuk, hogy nem nagy meglepetésre a listát Kína vezette az elmúlt években, azonban érdemes megfigyelni, ahogy a tavalyi 62,3 százalékos piaci részesedéséhez képest 30 százalékpontot erősödve 2020-ban már 92,3 százalékát exportálta az egészségügyi maszkoknak Európába. Egyéb átrendeződések mellett Vietnám, az Egyesült Királyság és Tunézia vesztette legtöbbet a piaci részesedéséből.