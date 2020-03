Újabb 175 ember halt meg Olaszországban, egyre szigorúbb intézkedéseket vezetnek be a világban

Olaszországban egy nap alatt 175 ember halt meg, és majdnem háromezerrel emelkedett a betegek száma. Újabb és újabb szigorú intézkedéseket vezetnek be szerte a világon, Kínában fordult a kocka. Terjed a vírus a szomszédos országokban is.

Az utóbbi huszonnégy órában százhetvenöttel 1441-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma Olaszországban, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma majdnem háromezerrel, 21 157-re nőtt; a hatóságok újabb korlátozó intézkedések meghozatalát jelentették be, leállították az éjszakai vonatjáratokat, miközben újabb „menekülési hullám” indult Lombardiából az ország déli része felé.

A polgári védelmi hatóság szombat esti tájékoztatóján elhangzott, hogy a halottak számának növekedése az egy nappal korábbi 250-ről 175-re csökkent. A hatóságok szemlátomást nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget a csökkenésnek, nem tartják ezt fordulópontnak a járványhelyzetben. Az új fertőzöttek száma ráadásul a huszonnégy órával ezelőtti valamivel több mint kétezerről, 2795-re nőtt, ami az egy héttel ezelőtti adatoknak ez a majdnem háromszorosa.

Spanyolországban még pénteken jelentették be, hogy szombaton szükségállapot bevezetését rendeli el a spanyol kormány. A pénteki adatok szerint a fertőzöttek száma meghaladta a 4200-at, 24 óra alatt több mint ezerrel nőtt. A betegségbe eddig 120-an haltak bele.

Nagy-Britanniában az elmúlt egy napban tíz páciens halt meg, így a rendszeres napi kimutatások kezdete óta eddig összesen 21 brit halottja van a járványnak. A brit egészségügyi minisztérium szombati összegzése alapján a nagy-britanniai fertőzöttek száma átlépte az ezret. A tárca adatai szerint Nagy-Britanniában szombatig 37 746 szűrést végeztek, és ezek eredményei között 1149 pozitív leletet azonosítottak.

Péntek esti adatok alapján 3062 koronavírus-fertőzést tartottak nyilván Németországban. Ez 693 esettel több az egy nappal korábbi 2369-nél. A járványban 8 ember halt meg.

Franciaországban a kórokozó eddig 79 ember életét követelte az országban, és több mint 3660-an fertőződtek meg.

Hollandiában a megerősített fertőzések száma 155 új esettel 959-re nőtt és további két haláleset jelentettek szombaton. Az országban így összesen 12-re emelkedett a halásesetek számra.

Luxemburg szombaton bejelentette, hogy az országban elhunyt az első koronavírussal diagnosztizált beteg. A fertőzött 94 éves volt. Ez idáig 38-an fertőződtek meg a mintegy 620 ezer lakosú nagyhercegségben. Hétfőtől kezdődően két hétre bezárják az iskolákat és az óvodákat.

Belgiumban szombatra újabb 133 megbetegedést jelentettek, ezzel 698-ra emelkedett a fertőzöttek száma. A fertőzésben négyen haltak meg, egy ember pedig meggyógyult.

Terjed a vírus a szomszédos országokban

Terjed az ú típusú koronavírus a szomszédos országokban: Ausztriában több településen pánikot keltett egy meglepetésszerűen elrendelt karantén, Horvátországban öt új fertőzöttet diagnosztizáltak, Szerbiában pedig az államfő közölte, hogy egyelőre nem tervezik a szükséghelyzet kihirdetését.

Ausztriában több településen keltett riadalmat a meglepetésszerűen elrendelt karantén. A néhány ezer lakosú Sankt Anton am Arlberg sítelepen pénteken pánik tört ki, amikor meglepetésszerűen vesztegzár alá vonták a tiroli községet. Hasonló volt a helyzet a karintiai Heiligenblutban, amelyet március 29-ig karantén alá helyeztek. A külföldi vendégek elhagyhatják a síparadicsomot, míg az osztrák állampolgároknak megtiltották a ki- és beutazást.

Ausztriában eddig 602 esetben mutatták ki az új koronavírust,

a legtöbb megbetegedést Tirolban regisztrálták. Összesen 7467 embert vizsgáltak meg, és egy ember vesztette életét – közölte az egészségügyi minisztérium szombaton.

Romániában hétfőtől rendkívüli állapotot vezetnek be járvány megfékezését célzó intézkedések, elsősorban a közbeszerzés egyszerűsítése érdekében – jelentette be szombaton Klaus Iohannis államfő.

Aleksandar Vucic szerb elnök szombaton a válságstáb ülése után tartott sajtótájékoztatóján nem zárta ki, hogy Szerbiában is szükséghelyzetet hirdetnek a vírus terjedése miatt, de szerinte egyelőre erre nincs szükség.

Szlovéniában meghalt szombaton az első beteg, akit megfertőzött a koronavírus. A délkelet-szlovéniai Metlika városban működő idősotthonnak az egyik lakója halt meg, ahol egy fertőzött orvos rendelt. Az orvos Olaszországban volt síelni, majd miután hazatért, munkába állt, és legalább 300 dolgozóval és pácienssel érintkezett.

Csehországban 189-re nőtt a fertőzöttek száma,

miután szombaton 39 új fertőzés történt.

Szlovákiában egy nap alatt 12 új fertőzésre derült fény, számuk ezzel 44-re nőtt.

A szombat éjfélkor hatályba lépő ideiglenes lengyelországi határzár után a LOT lengyel légitársaság állami támogatással hajtja végre a távolabbi országokban rekedt lengyel állampolgárok hazaszállítását. A hazatérőket a pénteki rendelet értelmében 14 napos házi karanténba helyezik. Elhangzott továbbá: meggyógyult már 13, a Covid-19-fertőzésben megbetegedett ember.

Lengyelországban szombat estig 103 embernél mutatták ki a koronavírust, közülük eddig hárman meghaltak.

Világszerte újabb szigorú intézkedéseket vezetnek be

Világszerte újabb és újabb szigorú intézkedéseket vezettek be szombaton is, hogy lassítsák az új típusú koronavírus terjedését. Határlezárásokat, utazási és gyülekezési korlátozásokat foganatosítottak a harmadik világbeli országokban is, viszont

Kínában – ahonnan elindult a tavalyi év végén a mára világjárvánnyá terebélyesedett betegség – most fordult elő első ízben, hogy az újonnan megfertőződött emberek többsége külföldről hurcolta be a vírust, és nem az országon belül kapta el.

A kínai nemzeti egészségügyi bizottság szombati jelentése szerint az előző napon azonosított tizenegy új beteg közül heten Kínán kívül – Olaszországban, az Egyesült Államokban és Szaúd-Arábiában – fertőződtek meg, a többiek pedig a járvány kiinduló pontjának számító Hupej tartományban. Szombaton Sanghajban további két új beteget regisztráltak Franciaországból és Spanyolországból érkezett utazók között.

Kínában a legfrissebb adatok szerint a járvány kezdete óta 80 824-en fertőződtek meg a vírussal, és 3189-en haltak meg.

Ázsiában szombaton 10 órakor összesen 91 346 megbetegedést tartottak nyilván (3299 haláleset), Európában 36 399 esetet (1514 halálozás), a Közel-Keleten 12 475 esetet (257 halálozás), az Egyesült Államokban és Kanadában 2350 esetet (48 halálozás), Latin-Amerikában és a Karib-tengeri térségben 388 esetet (5 halálozás), Óceániában 244 esetet (3 halálozás). Afrikában pedig 205 esetet (6 halálozás).

A világon eddig 150 ezren betegedtek meg eddig, 5700-an haltak meg

A betegek száma a legfrissebb adatok szerint világszerte 150 ezerre, míg a halálos áldozatoké 5700-ra nőtt.

A vírus terjedőben van a közel-keleti országokban is, ahol a hatóságok ugyancsak szigorú korlátozások bevezetésére kényszerülnek.

Iránban az igazolt fertőzések 1365 esettel 12 729-re, míg a halálesetek száma 514-ről 611-re emelkedett. Az új fertőzések zöme a fővárosra esik.

A szaúd-arábiai kormány szombaton bejelentette, hogy március 15-től kezdődően két hétre felfüggeszti az összes nemzetközi repülőjáratot. Az országban eddig 86 embert diagnosztizáltak koronavírussal. Az iszlám vallás legszentebb helyei közé tartozó Mekkát és Medinát már korábban lezárták a zarándokok előtt a járvány terjedése miatt.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök szombaton úgy rendelkezett, hogy vasárnaptól két hétre be kell zárni az iskolákat és felsőoktatási intézményeket a koronavírus-járvány miatt. Március 10. óta Egyiptomban beszüntettek minden tömegrendezvényt, fesztivált, koncertet, kiállítást, a labdarúgó-mérkőzéseket pedig üres lelátók előtt játsszák. Az országban eddig 93 fertőzést regisztráltak, ketten meghaltak, 21-en meggyógyultak.

Minden kontinenst érint a világjárvány

A latin-amerikai térség országai is drasztikus intézkedésekre kényszerülnek a járvány terjedése miatt. Kolumbia helyi idő szerint szombat hajnali öttől lezárja a határát Venezuelával, és hétfőtől nem engedi be területére azokat a látogatókat, akik az elmúlt két hétben Európában vagy Ázsiában jártak – közölte Iván Duque kolumbiai elnök péntek éjjel. Azokat a kolumbiai állampolgárokat és lakosokat, akik megfordultak ezekben a térségekben az elmúlt 14 napban, karanténba helyezik – tette hozzá. A latin-amerikai országban pénteken 16-ra nőtt a hivatalos koronavírusos esetek száma.

Sebastian Pinera chilei elnök tilalmat rendelt el pénteken az ötszáz főt meghaladó nyilvános rendezvényekre, és ezzel Chile is csatlakozott számtalan országhoz, ahol hasonló intézkedéseket foganatosítottak lassítandó az egészségügyi rendszereket túlterhelő kór terjedését.

Az indonéziai hatóságok úgy döntöttek, hogy a fővárosban, Jakartában két hétre bezárják az iskolákat, és áttérnek a távoktatásra – közölte Anies Baswedan kormányzó szombaton. A délkelet-ázsiai országban újabb adatok szerint eddig 96-an fertőződtek meg, közülük többen a tízmilliós Jakartában és környékén. A halálos áldozatok száma ötre nőtt.

A Fülöp-szigeteken a 12 milliós Manilában és környékén este nyolctól hajnali ötig kijárási tilalom van érvényben március 15-e és április 14-e között. Április 12-ig az iskolák is zárva vannak, vasárnaptól pedig utazási tilalom lép érvénybe. A Fülöp-szigeteken újabb adatok szerint 98 fertőzöttje és nyolc halottja van a koronavírusnak.

Már 19 afrikai országba jutott el a koronavírus

Afrikában is növekszik a fertőzések száma: Ruandában regisztrálták az első fertőzést, egy indiai állampolgár kapta el a vírust, aki március 8-án érkezett Kigaliba. Ruanda a 19. afrikai ország, ahol már jelen van a járvány. Namíbiában is regisztrálták az első két fertőzést egy spanyol párnál, amely szerdán érkezett az afrikai országba.