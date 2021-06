Beindítaná az oltásturizmust Moszkva

Mivel az ország lakossága nem tolong különösebben az oltásokért, vakcina-körutakat kínálna turisták részére Oroszország – írja a CNBC.

Az orosz utazási szervezetek vezetője Andrei Ignatyev szerint a csomagok készen állnak, így már csak a beutazási és vízum követelmények hátráltatják az indulást. Az turistautak ára a repülőjegy nélkül 1500 és 2500 dollár (420 ezer forint és 720 ezer forint) között mozoghat.

Az ötlet egy múlt heti megszólalása alapján elnyerte Vlagyimir Putyin tetszését is, és a Times of India szerint az ázsiai ország utazási irodáinak kínálatában már szerepel is hasonló ajánlat, nagyjából 1700 dollárért.

A csomag főképp az oltási programban lemaradó ázsiai, afrikai és latin-amerikai országokból érkezők számára lehet vonzó.

Ignatyev szerint főleg a két utóbbi régióból élénk az érdeklődés az utazások iránt.