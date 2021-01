Zacher Gábor szerint még nem dőlhetünk hátra

Kevesebb a beteg, kevesebben vannak kórházban és lélegeztetőgépen, de nagyban hozzájárul ehhez, hogy vannak olyan Covid-pozitív betegek, akik nem vagy alig produkálnak tüneteket

– mondta az InfoRádióban Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi orvosa.

„Lazább egy kicsit a helyzet, de nem látunk a jövőbe, hogy most hátradőlhetünk-e. Szerintem még nem” – mondta a mentőszolgálatnál is dolgozó toxikológus, aki a vakcináról is beszélt, sőt magának is beadatta az oltóanyagot.

„Az átoltottságot hihetetlen gyorsasággal kellene megemelni ahhoz, hogy a biztonságot adó immunitás kialakuljon” – folytatta Zacher, aki szerint így hamarabb enyhíthetnek a korábban bevezetett korlátozásokon. Hozzátette, szerencsére már több kórházban is, köztük a hatvani kórház Covid- és intenzív osztályán szabadultak fel ágyak, ami miatt a személyzet is lazábban dolgozhat a hosszú és megterhelő időszak után.

Ez egy fárasztó történet. Komoly megterhelés, és nem csak az a munka, hogy sok a beteg. Az nem a normális betegellátás része, hogy órákat kell komplett védőfelszerelésben eltölteni

– vélekedett az toxikológus.

Zacher Gábor úgy látja, a jelenlegi korlátozások elegendők, de nagyon fontos, hogy ezeket be is kell tartani. „Nincs kristálygömböm, de reméljük, hogy ez sok mindentől megóvhat bennünket” – fogalmazott.