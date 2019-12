A hagyományok fogják a fakanalat karácsony este

Szinte mindenki számára ismerősek lehetnek a klasszikus karácsonyi ételek: halászlé, rántott hús, húsleves, mákos guba és a bejgli. Földi Rita szerint ez nem véletlen, hiszen a magyarok általában a hagyományos menü mellett teszik le voksukat karácsonykor. A Life & Trend életmód- és gasztroblog szerzője a VG.hu megkeresésére megosztotta, hogy az ünnepekre a jól ismert fogásokat készítjük el.

– mondta a gasztroblogger, aki hozzátette: tapasztalatai szerint is karácsonykor ugrik meg a halfogyasztás, Földi Rita megfigyelései szerint a ponty a kedvence a magyaroknak, de a harcsa is felfért a képzeletbeli dobogóra.

A desszertek terén sincs meglepetés:

az ünnepi menü záróakkordja Magyarországon.

Bár, ahogy korábban a gasztroblogger jelezte, a magyarok nem gyakran újítanak be recepteket, főképp karácsony tájékán, de néhány újítást is nyugodtan ki lehet próbálni.

Levesnek egy szederkrém levest ajánlanék, hisz ez több szempontból is előnyös. A vegetáriánusok is szívesen fogyasztják, valamint egészséges is. Emellett egy kis tejszínhabbal és pirított mandulával igazán ünnepivé lehet varázsolni az ételünket