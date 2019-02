Az éttermek nem tudnak lépést tartani kávéigényünkkel

A legtöbb étteremben még mindig nem fordítanak elég figyelmet a kávé minőségére és annak szervírozására. A Dining Guide 2018-as étteremtesztje szerint sem javult a kávékínálat helyzete itthon: a vizsgált éttermek közül csak néhány helyen ítélték az átlagosnál jobbnak a választékot és a kávé, valamint a kávéfelszolgálás minőségét.

Hazánkban évente majdnem 5 milliárd csésze kávé fogy.

Ebből több mint 1 milliárdot a háztartásokon kívül, tehát úton a munkába, ebéd közben vagy a munkanap végi lazításkor fogyasztanak el

– írja közleményében a Nespresso. A cég 2017-es kutatása szerint a gyakran étterembe járók zöme szokott kávét fogyasztani az étkezés után, és a kávé minősége is egyre mérvadóbb szempont a vendéglátóhely kiválasztásakor. A Nespresso ezért döntött úgy, hogy támogatja a Dining Guide kezdeményezését egy olyan díj létrehozásával, ami az éttermi minőségi kávét, kávékínálat szélességét, kávés szaktudást értékeli és ismeri el. A Nespresso által támogatott Az Év Éttermi Kávélapja díj célja, hogy az éttermek felismerjék, érdemes nagyobb figyelmet fordítaniuk a minőségi kávéválasztékra annak érdekében, hogy vendégeik számára teljessé tegyék a náluk szerzett gasztronómiai élményt.

„Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a kávézókat és a kávézás kultúráját dinamikus és pozitív változások jellemezték. A vendégigények ennek megfelelően ma már mások, ami a kávét illeti. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az éttermek hogyan és milyen minőségben reagáltak a kereslet átalakulására.

Azt tapasztaltuk, hogy az éttermek, vendéglátóhelyek nagy többségét még nem érte el a fogyasztási szokások és igények átformálódása.

Számos helyen láttunk valamiféle változást, de az éttermekben elérhető minőségi és igényes kávékultúra az éttermek magas gasztronómia kvalitását sok esetben nem éri el.” – összegezte Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója a teszt során tapasztaltakat.

A Dining Guide kalauz közel 300 vendéglátóhelyen tesztelte a kávékínálatot és annak színvonalát. A felmérésből jól látható, hogy azokban az elsőrangú éttermekben,

ahol az étel minőségére is nagy hangsúlyt fektetnek, ott a kávé minőségére is jobban odafigyelnek, de még ezeknek az éttermeknek is csak elenyésző százalékában található széles kávéválaszték vagy szakképzett személyzet.

Pedig fontos lenne: a Nespresso korábbi kutatása is rávilágított, hogy a válaszadók véleménye szerint egyértelmű összefüggés mutatkozik egy étterem megítélése és a felszolgált kávé minősége között. A fogyasztói igények változása által vezérelt minőségi változás megfigyelhető volt a minőségi borok esetében. A borkultúra fejlődése, az elsőrangú bor iránti igény az elmúlt 10 évben jelentősen megváltoztatta az éttermi borkínálat minőségét.

Hasonló változás elősegítése a célja Az Év Éttermi Kávélapja díjnak is, melyet a Nespresso támogatott. A cég korábbi felméréséből kiderült, hogy bár a kávéfogyasztók többnyire klasszikus eszpresszót vagy cappuccinót rendelnek az éttermekben, ugyanakkor egyre többen – különösen a fiatalok – keresik és igénylik az újdonságokat, specialitásokat az éttermi kávézás során.

Számukra kifejezetten fontos az ízek és aromák élvezete szemben a kávé szimpla energizáló funkciójával.

Jó hír a kávé és gasztronómia rajongóinak, hogy február 26-én jelenik meg a Volkswagen-Dining Guide Étteremkalauz 2019-es kiadványa, melyben a 10 legjobb étterem mellett idén először az is kiderül, melyik éttermekben zárhatjuk a vacsoránkat egy kiváló minőségű, jól elkészített kávéval.