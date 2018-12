Elkészült a nagy botmixer teszt

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt vizsgálta meg a botmixereket, többek között, hogy milyen jól pürésítik, aprítják az ételt, milyen könnyen kezelhetők, és mennyire strapabíró a motorjuk.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt 58 botmixert tesztelt laboratóriumban. Vizsgálták többek között, hogy milyen jól pürésítik, aprítják az ételt, milyen könnyen kezelhetők, és mennyire strapabíró a motorjuk. Az egyesület közleményében rámutat arra, hogy ha viszonylag ritkán főzünk, és inkább kisebb mennyiséget, nem érdemes hatalmas költségbe verni magunkat egy többfunkciós konyhagéppel.

Egy megfelelően kiválasztott botmixer évekig jó szolgálatot tesz, és akár 6-10 ezer forintból is kihozhatjuk.

Ha nagyon cifrázni szeretnénk, és valóban használni is fogjuk az extra funkciókat, akkor tanácsuk szerint érdemes olyat választani, amelyik habverésre és aprításra is alkalmas, így egy kütyüvel letudhatjuk a főbb konyhai műveleteket, és nem is foglalja el a fél konyhapultot.

A tesztben szereplő aprítást, habverést is végző botmixerek már magasabb árkategóriánál kezdődnek. 12-13.000 forint a legolcsóbb, de akár 50-90 ezret is elkérhetnek egy ilyenért.

Egy jó botmixertől alapvetően azt várjuk, hogy ne maradjanak zöldségdarabok a krémlevesben vagy a bébiételben; a több funkciós készülék pedig egyenletesen aprítsa a magokat, fűszert, és szépen és gyorsan felverje a tojáshabot vagy a tejszínhabot. A tesztben erős volt a mezőny ebből a szempontból, ugyanis 58-ból 15 készülék 4-es vagy annál jobb pontot kapott az ételkészítésre (pürésítés, habverés, aprítás), és mindössze két készülék kapott 2-nél kevesebb pontot a 0-tól 5-ig terjedő skálán.

Az összes szempont alapján az egyszerűbb, vagyis csak pürésítésre alkalmas botmixerek közül a lista élén olyan nagyobb márkák termékei szerepeltek mint a Taurus, Bosch, Braun. Mindegyik a legolcsóbb árkategóriába tartozik, 6-12 ezer forint közötti áron kaphatók. Ráadásul praktikus a használatuk, és nem hangosak.

Az aprításra és habverésre is használható készülékek közül a lista élén KitchenAid, Bosch, Moulinex és Braun botmixerek állnak, az áruk igen nagy szórást mutat. 60 ezertől 12 ezerig széles a paletta. Érdekesség, hogy a nyertesek közül a nem a legdrágább 60 ezer forintos készülék kapta a legtöbb pontot az ételkészítésre, viszont ezt kompenzálta az a tény, hogy nagyon halkan működik, és strapabíró a motorja.

Szinte minden gyártótól volt gyengébben szereplő, ámde jóval drágább készülék is a tesztben. A lista végén, habár még így sem kirívóan rossz eredménnyel találunk 6.500 és közel százezer forintos készüléket is.

A tesztben szereplő botmixereknél nem csak ételkészítés, de strapabírás szempontjából is erős volt a mezőny. A teszt során ugyanis azt is vizsgálták, hogy kibírnak-e 70 egymást követő ciklust.

Mindegyik készülék végigcsinálta a tesztet, mindössze néhány botmixer volt, amelynél már apróbb hibák jelentkeztek a teszt elvégzése után pl. lassabban működtek, csak hosszabb pihentetés után lehetett újraindítani, de még így alkalmasak voltak az alapvető funkciójuk elvégzésére. Érdekesség, hogy ezek nem csak a legolcsóbb árkategóriából voltak.

A webáruházak, gyártók honlapja legtöbbször feltünteti a készülék teljesítményét, és vásárlóként sokszor ez alapján is döntünk egy-egy termék mellett. A TVE tesztjéből kiderült, hogy ez nem túl releváns információ, ugyanis nem feltétlenül a nagyobb teljesítményű készülékek készítették el legjobban az ételt.