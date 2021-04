Holnaptól kezdődhet a nyitás Magyarországon

Kedd délutánig két és félmillió embert oltottak már be valamelyik koronavírus elleni vakcinával Magyarországon. Ahogy azt a kormányfő már korábban jelezte, holnaptól több szabály változik, országszerte elkezdődhet a nyitás.

Holnaptól nyithatnak az üzletek, és újraindulhatnak a szolgáltatások

– jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-ra feltöltött videó-üzenetében. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy járványügyi intézkedések továbbra is lesznek, és arra kért mindenkit, hogy tartsák be ezeket.

A miniszterelnök megköszönte az orvosok és az ápolók munkáját, és mindenkit arra kért, regisztáljon a koronavírus elleni oltásra. Elmondta azt is, hogy a következő időszakban is hasonló ütemben folytatódik a lakosság tömeges oltása itthon, így

Magyarország lesz az az európai ország, ahol a leggyorsabban jut vakcina mindenkinek.

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának múlt pénteki adásában jelentette be, hogy amint két és félmillió ember megkapja az oltásnak legalább az első dózisát, elkezdődhet a járvány miatt meghozott szigorú intézkedések fokozatos feloldása. A belügyminiszternek határozatban kell megállapítania a tényt, hogy megvan a két és félmilliomodik beoltott — tájékoztatott hétfőn a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK), hozzátéve, hogy ezt követően léphetnek életbe a következő intézkedések:

rövidül az éjszakai kijárási korlátozás, este 8 óra helyett csak este 10-kor lép életbe, de továbbra is reggel ötig tart; az éjszakai munkába járás, illetve a kutyasétáltatás szabályai egyelőre nem változnak.

minden, március 8-án bezárni kényszerült üzlet újra kinyithat, ha vállalja, hogy betartja és betartatja a holnaptól életbe lépő biztonsági szabályokat (ezeket bővebben ld. alább)

a boltok országszerte hosszabb ideig tarthatnak nyitva — reggel 5-től este 9:30-ig.

egy hónapnyi kényszerszünet után újra fogadhatnak vendégeket a szolgáltatók , így például a fodrászok és a kozmetikusok is, és a rájuk vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések is megszűnnek, de azok a szolgáltatók, amelyeknek már március nyolcadika előtt be kellett zárniuk, egyelőre még nem nyithatnak ki.

a szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.

Az üzletekbe 10 négyzetmérenként egy vásárlót szabad beengedni, és már a bolt bejáratánál tájékoztatni kell a vásárlókat arról, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak odabenn. Minden boltban kötelező kézfertőtlenítőt a vásárlók rendelkezésére bocsátani, és a kosarakat is rendszeresen fertőtleníteni kell. A 14 év alatti, illetve 65 feletti vásárlókat egy segítő kísérheti az üzletekben.

A kormányfő korábban arról beszélt, hogy a nyitás akkor folytatódhat, amikor elérjük a 3,5 millió beoltottat, de az óvodákat és az iskolákat már április 19-én újranyitják. A nyitás következő szakaszának részleteiről várhatóan pénteken ad tájékoztatást a miniszterelnök.