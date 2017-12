Idén még többet költünk a karácsonyi ajándékokra

Átlagosan mintegy 42 900 forintot költenek a magyar háztartások – a tavalyinál kicsivel többet – a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó kiadásokra – derült ki a CIB Bank megbízásából készített reprezentatív kutatásból.

A tavalyinál idén mintegy 8 százalékkal többet, átlagosan 42 900 forintot költ a karácsonyhoz kapcsolódó kiadásokra a magyar lakosság, és háromnegyedük aktuális havi jövedelméből fedezi az ünnep költségeit – derül ki abból a reprezentatív kutatásból, amelyet az NRC készített a CIB Bank megbízásából.

A tavalyi évhez képest nem jelentős mértékben ugyan, de nőtt azoknak az aránya, akik megtakarításukat használják fel az ünnephez kapcsolódó költségekre: a megkérdezettek 34 százaléka nyilatkozott így a tavalyi 31 százalékhoz képest. Nem változott az ünnepekhez kapcsolódóan hitelt is igénybe vevők aránya: idén is 4 százalék készül erre, legtöbbjük 25 000 és 50 000 forint közötti hitelösszeget tervez igénybe venni erre a célra.

A megkérdezettek karácsonyi ünnepekhez való viszonyulása nem sokat változott az elmúlt egy évben. Az igazán jó karácsonyhoz szükséges legfontosabb öt tényező között továbbra is a családi együttlét lett a legfontosabb, emellett a tavalyival megegyezően idén is a válaszadók 60 százaléka nevezte meg ezek között a karácsonyfaállítást, és mintegy 45 százalékuk a fehér karácsonyt.

A szabadság, mint az ünnep egyik velejárója tavaly 31 százaléknak volt kiemelten fontos, míg idén a válaszadók 35 százalékának az.

A megkérdezettek 31 százalékának a karácsonyi ételek is fontos elemei az ünnepnek. A legkedveltebb, a tervek szerint asztalra kerülő fogások említési aránya nagyon hasonló a 2016-oshoz: így például a háztartások 54 százalékánál lesz bejgli, 46 százalékánál töltött káposzta, 45 százalékánál rántott hús, míg halászlevet a válaszadók 38 százalékánál készítenek majd.

Készpénznek örülnénk, de szépségápolási cikket kapunk

A leginkább vágyott ajándékok között változatlanul a készpénz vezet, ám a tavalyinál kissé alacsonyabb, 23 százalékos említési aránnyal, és sokan örülnének valamilyen élményt adó ajándéknak (19 százalék) vagy kézzel készített meglepetésnek (18 százalék) is. Az adni tervezett ajándékok között viszont éppúgy a szépségápolási cikkek állnak az élen, mint tavaly – 26 százalék készül ilyesmit ajándékozni – és továbbra is népszerű ajándék a ruhanemű, a könyv/CD/DVD is.

A karácsonyi ajándékokat a hipermarketek és a bevásárlóközpontok mellett egyre többen szerzik be online oldalakról: tavalyhoz képest 20 százalékkal, 69 százalékra nőtt azoknak a válaszadóknak az aránya, akik ezt a vásárlási módot is megjelölték.