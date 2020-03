Jelentős kreativitás kell másfél millió diák otthoni tanításához

Az Oktatási Hivatal ajánlásain túl számos lehetőség áll rendelkezésre az otthon tanuló diákok számára. Egyre aktívabbak a magyar szülők.

A koronavírus-járvány terjedése miatt a magyar kormány először a felsőoktatási intézményeknek rendelte el a távoktatást, majd a kollégiumokat is el kellett hagyniuk a tanulóknak, végül döntött

az új munkarend , vagyis az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről,

amely március 16-tól lépett életbe. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy

a tanulók hétfőtől nem léphetnek iskolájuk területére. A tananyag kiosztása, a dolgozatírás és órai felelet online, vagy olyan módon folytatódik, amely nem igényel személyes találkozást.

A felsőoktatásban résztvevő diákok többségének még egyszerű feladat az otthoni tanulás, mivel számos segédanyagot korábban is online tudták elérni érni, azonban közoktatásban tanulóknak ez egy új kihívás lesz. Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) felhívta a figyelmet arra, hogy a diákok felügyeletét a szülők, a családok, a szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A minisztérium hozzátette, hogy a felügyeletet nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legkitettebbek a vírusnak.

Nem lesz döccenő mentes

A digitális átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni, egyelőre az igazgatási kereteket tudták megteremteni az útmutatóval és az intézményvezetőknek szóló iránymutatással.

Maruzs Zoltán köznevelési államtitkár a közmédiában elmondta, hogy hétfőn és kedden monitorozzák a hétvégén átállított rendszert, például figyelik, hány gyerek maradt otthon és mennyi felügyeletéről kell az iskolákban gondoskodni, milyen az egyes oldalak látogatottsága. Ahol döccenőt látnak, beavatkoznak. Emellett tervezik frissíteni a módszertani útmutatót is.

Elmondta, hogy a hétvégén megnyitott rendszerek – amelyeket az Oktatási Hivatal oldalán közzétett módszertani útmutatóban vettek számba – ingyenesen használhatók a világ bármely részéről.

Tehát nincsenek kizárólagos utasítások arra vonatkozón, hogy mely platformokkal kell a távoktatást megvalósítani, a hivatal összesen 35 digitális tartalmat ajánl a tanárok figyelmében.

Magyarországon és külföldön is hosszú évek óta számtalan digitális program elérhető és a különleges helyzet miatt egyre több kezdeményezés igyekszik a diákok otthoni tanulását segíteni.

Összefogás és ötletek az otthon tanulásért

Az AMANOBA megalkotói önkéntesek, többségük valamilyen formában kapcsolódik a magyar startup-szcénához, és úgy gondolták, hogy összefognak annak érdekében, hogy minél több család számára kivitelezhető legyen a távoktatás.

Többféle módon próbálunk segíteni. Deklarált célunk, hogy egy strukturált tudásbázist hozzunk létre, bemutassuk a megfelelő technikai és módszertani eszközöket, legjobb gyakorlatokat

– olvasható a kezdeményezés oldalán.

Hamarosan megkezdik az ehhez kapcsolódó tartalomgyártást is, tehát oktatóvideókat is készítenek majd. Emellett számos techcég vette fel velük a kapcsolatot, és felajánlotta például, hogy ha szükséges és lehetséges, erőforrásokat bocsát a rendelkezésükre. Az önkéntesek a tanárokkal együtt most is folyamatosan dolgoznak, az első interjú-körrel napokon belül végezhetnek, és ezek alapján már a jövő héten elkezdhetik az első videótartalmak gyártását. A honlapuk már működik (amanoba.com) és már létrehozták a Facebook-csoportukat is.

Az iskolák megsegítésére a VisionTeam műtermük kisebb helységeit átalakították személyes oktató stúdiókká, azon tanároknak, vagy segítőknek, akik nem rendelkeznek megfelelő technikai felszereléssel, továbbá elkezdtek közösen dolgozni az Amanoba csapatával. Kedden már három iskolával vették fel a kapcsolatot:

Debreceni Látássérültek Iskolájával,

Újcsanálosi Általános Iskolával,

és Derekegyházáról a Rigó Alajos Kisegítő Általános Iskolával.

A produkciós cég közlése szerint kérnek minden iskolát, hogy gyűjtsék össze az igényeket. Lehet tanároknak, diákoknak is igényelni:

Már több mint 55 iskolánál járunk, az adatok feldolgozása folyamatosan történik. Sajnos nem mindenkinek tudunk majd segíteni, de bízunk filmes kollégáink támogatásában is, reméljük folyamatosan nőni fog a felajánlott eszközök és támogatások mennyisége

– írják.

Jelen történések tükrében érdemes feltérképeznünk, milyen online tanítási/tanulási lehetőségek állnak rendelkezésünkre, ha szükség kerül rá. Milyen ingyenes platformok érhetők el, milyen digitális eszközök lehetnek hasznosak ilyenkor? Hogyan értékeljünk online?

– teszi fel a kérdést moderniskola.hu. Ajánlásaikban szerepel a videókonferencia használata, videók készítése, képernyőképek felvétele: a tananyag bemutatására, vagy elkészített tanulói feladatok bemutatására. Hasznos online eszközök közé sorolják a játékos feladatok elkészítéséhez (nemcsak a pedagógus hozhat létre feladatsort, hanem a diákok is, sőt hatékonyabb, ha a tanulók készítenek ilyeneket egymásnak) a Quizizz, a Quizlet, a Edpuzzle vagy a Flipgrid használatát is.

A felsőoktatásban a legnagyobb neves külföldi iskolák közül, mint a Harvard, a Princeton vagy a Yale is korábban már számos ingyenes online-tanfolyamot elérhetővé tett:

eddig összesen 500 kurzust, mint a programozás, az egészség és orvostudomány vagy a művészeti és dizájn területén is.

Továbbá számos oldalon teljesen ingyen lehet nyelveket tanulni, részt lehet venni online egyetemi kurzusokon.

Még több oktatási tartalommal bővül az M5 műsora

Az otthon tanuló diákokat, a közmédia számos oktatási tartalmát – amíg a helyzet indokolja – az M5 kulturális csatorna napi műsorában sugározza.

Az MTVA közleménye szerint minden hétköznap reggel 8.00-tól 14.30-ig a következő tematikájú műsorokkal készülnek:

8 órától 11 óráig az 5-8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsoraikat sugározzák, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörben.

11 órától 12 óráig nyelvleckéket sugároznak. Itt a Szólalj meg! című műsor két angol nyelvleckéjét adják egymás után. 11.30-tól 5 nyelven, 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként német, keddenként francia, szerdánként olasz, csütörtökönként spanyol, péntekenként orosz nyelvtani feladatokkal.

12 órától a középiskolás korosztály számára sugároznak érettségi műsorokat. Magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem minden nap lesz, biológia, kémia, informatika, fizika és földrajz pedig hetente két-két alkalommal.

Az oktatási sáv hétköznap 14.30-kor végződik. A műsorok elérhetőek lesznek a Médiaklikk oldalon is.

Magyarországon jelenleg több mint 1500 gimnázium, 500 szakközépiskola és 3300 általános iskola és több mint 60 felsőoktatási intézmény működik: a 2018/2019-es tanévben 1 millió 669 ezer gyermek és fiatal – az érintett 3–22 éves korosztály 85,8 százaléka – vett részt a köznevelés és felsőoktatás különböző szintű nappali képzéseiben.