Júliustól nem kell annyi pénzt a közjegyzőnél hagynunk

A díjak csökkentése elsősorban azokat a társadalmi rétegeket érinti, amelyeket a legújabb kormányintézkedések ily módon is preferálni kívánnak, így elsősorban a nagycsaládosokat, a lakáshitelt felvevőket és a fiatal lakásvásárlókat, de az intézkedés célja az is, hogy az idős, illetve a látássérült személyeket is a korábbiaknál előnyösebb helyzetbe hozza.