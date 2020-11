Mit lehet és mit nem? Segítünk kiigazodni az új szabályokon

Éjfél előtt pár perccel megjelentek a keddi Magyar Közlönyben a szerdától életbe lépő szigorítások részletszabályai, amelyeket kedden este már Orbán Viktor is ismertetett.

De nézzük meg közelebbről, hogy mégis mire kell odafigyelni!

Szórakozóhelyek bezárása

A legtöbb fejtörést a lakosságnak ez a bejelentés okozta, ugyanis nem volt teljesen egyértelmű, hogy mi számít szórakozóhelynek. A Magyar Közlöny azt írja, hogy tilos olyan rendezvény helyszínén tartózkodni, illetve szervezni,

amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt, és

amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Ezek alapján szervezett koncertre, hangversenyre lehet menni, de diszkóba, zenés klubba nem.

Kijárási korlátozás

Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni,

kivéve ha valaki azért van az utcán, mert épp dolgozik, vagy dolgozni megy, esetleg munkából jön,

de az is kivételt jelent, ha azért van utcán, mert valakit egészségkárosodás, életveszély vagy súlyos kár fenyeget.

A kijárási korlátozás majd csak szerda éjféltől él.

Távolságtartás

A nézők a kulturális és sportrendezvényeken csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el. Két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni, és a közvetlenül

egymás mögötti ülőhelyeket sem foglalhatják el a nézők.

Az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.

Rendelkeznek a múzeumokról, könyvtárakról, kulturális intézményekről is. Itt szintén a 1,5 méter az irányadó, és hasonló a helyzet a rendezvényekhez: aki nem tartja be a szabályt, felszólítják/elküldik, sőt ez kötelessége is az intézmény üzemeltetőjének.

Ha ezeket nem tartják be, a rendőrség 100 ezer és 1 millió közti bírságot is kiszabhat, a helyszínt vagy intézményt pedig legalább egy napra, legfeljebb egy évre bezárathatja.

Kivéve a sportrendezvények helyszíneit.

Azt ugyanis nem zárathatja be, elrendelhet viszont legalább egy, legfeljebb tíz zártkapus meccset büntetésül.

Tömegközlekedés

Budapesten és a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni november 5. napjáig, a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.

A tervet a kormányhivatalnak kell jóváhagynia, de ha a kormányhivatalnak a terv nem felel meg, újat kell készíteni. Bírság is jár, ha valamelyik település nem készíti el időben a tervet, a bírságot kiszabó határozat ellen pedig nem lehet fellebbezni.

Ingyenes parkolás

„A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak, állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.”

Ez lényegében annyit jelent, amit Orbán Viktor is megfogalmazott: ingyenes lesz a parkolás.