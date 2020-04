Szabadságcunami jöhet a járvány után

Kényszerszabadságoltakra és beragadt éves szabadságkerettel szünet nélkül dolgozókra oszlik hamarosan a munkavállalók világa. Mindkét helyzet időzített bomba, amely a járvány lecsengése után robbanhat.

Keresik a megoldást a nehéz helyzetbe került munkaadók a halmozódó szabadságok majdani kezelésére, a válságmegbeszéléseken többféle forgatókönyv felmerül, de az éves szabadságkeret nagy részének kiadása inkább pánikszerű lépés. Hosszabb távon finanszírozható megoldásként inkább állásidőre vagy részmunkaidős foglalkoztatásra váltanak a cégek, csökkentett fizetéssel – tájékoztatta a Világgazdaságot Váradyné Nagy Erika jogász, könyvelő, a Jobsgarden Kft. tanácsadó szakértője. Tájékoztatása szerint

a munka törvénykönyve szerint a munkavállaló évente hét munkanap szabadságot vehet ki az általa megjelölt időpontban, a többivel a munkáltató rendelkezhet, de mindkét félnek legalább 15 nappal előre jeleznie kell a szabadságra vonatkozó szándékát.

Emellett naptári évenként 14 egybefüggő napot kell kiadni a munkavállalónak, de ez történhet a munkaadó által megjelölt időpontban is. Év közbeni munkahelyváltás vagy elbocsátás esetén a ki nem vett szabadság napjait ki kell fizetni a munkavállalónak, és az utolsó béréből levonható az időarányos részen túl kivett napokra jutó bér – jelezte a szakértő. A kollektív megállapodásokban tovább árnyalhatók az általános szabályok.

A szabadságolási rend a koronavírus-járvány idején speciális döntésekre is okot adhat, hiszen

nyáron, ha lehet már utazni, várhatóan tömegesen és egyszerre mennének szabadságra, akik most folyamatosan home office-ban dolgoznak.

Ők jellemzően egész éves szabadságkeretüket tolják majd maguk előtt akár az év második felére is, hiszen a kijárási korlátozások miatt most senki sem készülhet utazásra, vagyis a közelgő húsvét és iskolai szünet idején továbbra is otthon maradnak. A Főmterv Zrt. például 290 dolgozójából 220-at harmadik hete folyamatosan home office-ban foglalkoztat – tudta meg a Világgazdaság Keszthelyi Tibortól, a vállalat elnök-vezérigazgatójától, aki reméli, hogy nem kell nagyobb megszorítással élnie, mint azzal, hogy egy hétnél nem hosszabb részletekben veszik ki szabadságukat a dolgozók.

