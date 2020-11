A körforgásos gazdaságban fontos a komposztálás

Gödöllői komposztáló telepen tett szakmai látogatást Dr. Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából megtekintett gödöllői telep kiváló mintaként szolgálhat kisebb települések számára.

Az összegyűjtött biohulladékok és komposztálható műanyagok gyűjtésére, valamint helyben történő hasznosítására egyaránt alkalmas.

A biohulladékok hasznosításával foglalkozó, kiskapacitású decentralizált komposztáló telepek több szempontból is előnyösek, hiszen alkalmazni tudják a helyi munkaerőt, alacsonyabb szállítási és üzemeltetési költségek mellett működtethetők, továbbá a helyben történő hasznosítás miatt alacsonyabb környezeti terhelést is jelentenek. Mindezek nemcsak a klímavédelmi és fenntarthatósági szempontok érvényesülése, hanem a körforgásos gazdaságra történő átállás prioritása miatt is aktuálisak.

Prof. Dr. Gyuricza Csaba egyetemi tanár, a Szent István Egyetem rektora a szakmai egyeztetés során kiemelte, az Egyetem számára a hulladékgazdálkodás régóta fontos szempont. Ezt jól szemlélteti az a tény is, hogy ebben a gödöllői székhelyű intézményben működik az első és ezidáig egyetlen olyan tanszék az országban, melynek nevében is szerepel a hulladékgazdálkodás szó.

A Szent István Egyetem több telephelyén zajlik szelektív hulladékgyűjtés, és ezen a területen további fejlesztések várhatóak a közeljövőben is.

A tervek szerint rövid időn belül megvalósul a Gödöllői Campus területén képződő zöldhulladékok, konyhai hulladékok, valamint mezőgazdasági melléktermékek helyben történő hasznosítása is, a megújuló energia és a jó minőségű termésnövelő anyag előállítása mellett – hangsúlyozta dr. Aleksza László egyetemi docens, a Szent István Egyetem Hulladékgazdálkodási Tanszékének vezetője, valamint a látogatás helyszínéül szolgáló Profikomp Környezettechnika Zrt. vezérigazgatója.

A szakmai egyeztetés apropóját az is adta, hogy a kerti zöldhulladék és avar gyűjtésének és hasznosításának rendje nagy változások előtt áll, hiszen 2023. december 31-ig minden uniós országban kötelező megteremteni a biohulladékok szelektív gyűjtésének és optimális felhasználásának feltételeit. Ezzel párhuzamosan lényeges a biológiailag lebomló és komposztálható csomagolóanyagok, azaz biopolimerek használata és terjedése is. A tagállamok ugyanis az új irányelv részeként engedélyezhetik, hogy ezeket a biopolimereket együtt gyűjtsék össze a biohulladékkal.

E folyamat részeként már most kiemelt hangsúlyt kap a házi komposztálás ösztönzése és a biohulladékból előállított anyagok használatának előmozdítása, ám egyre inkább fókuszba kerül a gödöllőihez hasonló önkormányzati vagy közösségi fenntartású, kisebb kapacitású komposztáló telepek működtetésének lehetősége is.