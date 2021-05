A tasmán ördögök visszahódítják a természetet

Háromezer év után születtek újra tasmán ördögök Ausztráliában. A faj történelme során több megpróbáltatást is elszenvedett és a kihalás közelébe is került, most azonban újra növekszik a populáció – írja a CNN.

Hét tasmán ördög is született az ausztráliai Új-Dél-Wales 988 hektáros természetvédelmi területén.

A korábban kihalófélben lévő fajt a dingó nevű vadkutyák felbukkanása, valamint egy őket érintő speciális arcdaganat is megtizedelte.

A szabadon bocsátásuk óta látványos módon szaporodnak.

Ezeknek az állatoknak egyszerre akár 20-40 kölyke is születhet.

A tasmán ördögök a világ legnagyobb húsevő erszényesei, és őshonos csúcsragadozók. Ez azt jelenti, hogy újbóli megjelenésük segíteni fogja a vadon élő macskák és rókák populációinak ellenőrzését, amelyek más veszélyeztetett fajokra vadásznak.

Jelenleg népességük 25 ezer főre tehető.