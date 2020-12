Az óceánok mellett a folyók műanyagmentesítése is napirendre került

Habár az Ocean Cleanup nevű nonprofit szervezet azt a célt tűzte zászlajára, hogy megtisztítsa az óceánokat a hulladéktól, és azt újrahasznosítsa, a nonprofit szervezet kis számú folyami-hajó flottával is rendelkezik, hogy a szennyezés egy részét már a probléma forrásánál is meg tudja állítani. A szervezet most úgy döntött, hogy növeli az Interceptor (elfogó, elkapó) névre hallgató kis hajóinak gyártását, és a Föld leginkább szennyezett folyójának megtisztítását is napirendre tűzi – írta a New Atlas.

Az Ocean Cleanup jelenleg három ilyen járművel rendelkezik, amelyek Malajziában, Indonéziában és a Dominikai Köztársaságban végzik tevékenységüket.

A negyedik hajó is már készen áll, és jövő év elején kezdi meg a munkát Vietnámban.

Az Interceptor hajók a folyómederhez vannak rögzítve, és egy hosszú lebegő kar segítségével juttatják el az összegyűjtött szemetet a gép elülső nyílásába egy szállítószalagra, ami a hulladékot a kukába továbbítja. A fedélzeti érzékelők figyelmeztetik a személyzetet, amikor a tartályok kiürítése időszerűvé válik. Ez után a hulladék a helyi létesítményekbe kerül feldolgozás céljából.

Az Ocean Cleanup folyótisztítói jelenleg pilot formában működnek, az így összegyűlt adatokat felhasználva készül az Interceptor következő generációjának tervezése,

melynek során a szállítószalag, a szeméttároló és a hajótest egyaránt fejlesztésre kerül.

A globális terjeszkedés előkészítésében kulcsfontosságú a Konecranes darugyártóval kialakított partnerség. A cég Malajziában található gyárában már dolgoznak az ötödik és hatodik hulladékgyűjtő hajón, melyek várhatóan 2021 májusában készülnek el. A Konecranes ezt követően a következő hajók gyártásával, telepítésével és karbantartásával is foglalkozik majd, a műveletbe helyi partnerek is bevonásra kerülnek.

A nagyon nehéz idei év végére érve örülünk, hogy megkezdődik az Interceptor sorozatgyártása. Erre a lépésre szükség van az óceánjainkba áramló globális műanyag-szennyezés megállításában

– mondta Boyan Slat, az Ocean Cleanup vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy nagyon örül a szervezete és a Konecranes együttműködésének, a vállalatot alkalmasnak tartja erre a munkára, és úgy véli, hogy e gyümölcsöző kapcsolat bizonyítja a cég tiszta óceánok iránti elkötelezettségét.