Medúza-invázió fenyeget a Földközi-tengeren

A Mediterráneum vizének hőmérséklete 20 százalékkal gyorsabban emelkedik, mint bármely más tengeré vagy óceáné. A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, és beavatkozás híján az őshonos élővilág pusztulásához, idegen fajok tömegének megjelenéséhez, végső soron pedig az európaiak kedvelt üdülőhelyének teljes átalakulásához vezethet.

A folyamat a Földközi-tenger keleti medencéjének sekély, partmenti vizeiben érhető tetten a leglátványosabban. Ott már átvették az uralmat a Szuezi-csatornák keresztül északra migráló trópusi tengeri élőlények, a helyi fajok 95 százaléka pedig nyom nélkül eltűnt – állítja a bécsi egyetem kutatója, Paolo G. Albano által vezetett friss kutatás. A környezetvédelmi szervezet szerint mostanáig csaknem ezer idegen növény- és állatfajt vonzott a környékre a víz hőmérsékletének emelkedése, amelyek fokozatosan elhódítják az őshonos egyedektől azok életterét.

A változás a mélyebb vízekben is egyre látványosabb: a nagy sonkakagyló, a Pinna Nobilis például néhány év leforgása alatt teljesen eltűnt a Földközi-tengerből, miközben nagy tömegekben megjelentek ott a medúzák – ezek inváziója már ebben a szezonban is komoly fenyegetést jelent. A turisták és halászok által is jól ismert környezet pusztulását a szélsőséges időjárási jelenségek csak gyorsítják – a WWF szerint ezek okolhatók a halak számára természetes menedéket nyújtó földközi-tengeri korallok és hínárok csaknem teljes pusztulásáért is.

A WWF óceánok nemzetközi világnapja alkalmából kiadott állásfoglalásában a még megmenthető területek védelmére szólította fel a döntéshozókat. Azt javasolják, hogy a Mediterráneum területének 30 százalékát nyilvánítsák védett tengeri övezetnek, megelőzendő a területek túlhalászását, amely a szélsőséges természeti jelenségekhez hasonló károkat okoz az élővilágban.