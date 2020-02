Napi 8 milliárd dollárba fáj az emberiségnek a légszennyezés

A Greenpeace jelentése szerint napi szinten 8 milliárd dollárba kerül a világ gazdaságának a légszennyezés. Emberek milliárdjainak egészsége károsul, és évente 4,5 millió ember korábban hal meg a szennyezett levegő miatt. A Greenpeace szerint orvosolható lenne a probléma.

A fosszilis üzemanyagok égetéséből származó légszennyezés globális szinten napi 8 milliárd dollárba kerül a világ gazdaságának – áll a Greenpeace jelentésében, amelyet a Bloomberg szemlézett.

Ez a globális bruttó hazai termék (GDP) 3,3 százalékát, vagyis 2,9 trillió (2,9000 000 000 000 000 000) dollárt tesz ki. Ennyi pénz folyik el a légszennyezettség miatt a Greenpeace és a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA, Energia és Tiszta Levegő Kutatási Központ) tanulmánya szerint. A szennyezésből Kína, India és az Egyesült Államok veszi ki a részét a legnagyobb mértékben.

A légszennyezettség éves költségei országokra lebontva: Kína 900 milliárd dollár

Egyesült Államok: 610 milliárd dollár

India: 150 milliárd dollár

Németország: 140 milliárd dollár

Japán: 130 milliárd dollár

Annak ellenére, hogy számos vállalat, illetve ország vállalta, hogy nagyobb erőfeszítéseket tesz a megújuló energia, valamint a tisztább üzemanyagok fokozottabb felhasználása érdekében, a légszennyezés napi szinten emberek milliárdjainak egészségét károsítja. A szén, az olaj és a földgáz égetése egészségi problémákat okoz, és

évente 4,5 millió korai halálesethez vezet, továbbá éves szinten negyvenezer gyermek hal meg ötödik életévének betöltése előtt a 2,5 mikrométernél kisebb finomporrészecskéknek (PM) való kitettség miatt

– írja a Greenpeace.

A fosszilis tüzelőanyagokból származó légszennyezés évente életek milliót követeli, növeli a stroke, a tüdőrák és az asztma kockázatát, és dollármilliárdok kerül

– mondta Minwoo Son, a Greenpeace kelet-ázsiai aktivistája.

Ez a probléma orvosolható lenne a megújuló energiaforrásokra való áttéréssel, a dízel-, valamint benzinhajtású gépjárművek forgalomból való fokozatos kivonásával, továbbá a megfelelő tömegközlekedés kiépítésével

– tette hozzá.

A Greenpeace szerint a klímaváltozás legrosszabb következményeinek elkerülése végett szükség van a meglévő szén-, kőolaj- és földgáz-infrastruktúra megszüntetésére és a megújuló energiára való áttérésre.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának megfékezésére irányuló erőfeszítések hiányában a bolygó átlaghőmérséklete 2 Celsius-fokkal emelkedhet 2050-ig, 2,5–7,5 százalékkal csökkentve a globális GDP-t

– tette közzé az Oxford Economics egy novemberi jelentésében.

A fiatal felnőttek és a gyerekek légszennyezettség okozta elhalálozása nagy költségekkel jár a gazdaság számára a halálozás miatt elveszett szociális és gazdasági hozzájárulás hiánya miatt.

Más szennyező anyagokhoz, például az ózonhoz és a nitrogén-dioxidhoz viszonyítva a 2,5-es PM-nek súlyosabbak az egészségügyi hatásai, és nagyobb költségekhez vezet.

A nagy népességű országokra általában nagyobb költségterhet ró a légszennyezés

– áll a jelentésben.

2019-ben a világ népességének körülbelül 91 százaléka élt olyan helyeken, ahol a levegőszennyezés szintje meghaladta az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott értéket.