EURÓPAI GREEN DEAL Az acélgyártás reformja nem működhet a karbonadó nélkül

Támogatja a növekedést a klímaprogram

A karbon­sem­legességre fordítandó uniós források mellett a korábbi programok egy részét is erre a célra kellene fordítani az Európai Bizottság szerint, ráadásul a tagállamoknak is be kellene szállniuk a finanszírozásba.