Több száz tonna hulladékot szállított el a MÁV

Hét hatalmas mozdonynak megfelelő tömegű, több mint 584 tonnányi hulladékot vitettet el február végéig a MÁV fővárosi és vidéki vasúti területekről. Az illegálisan lerakott szeméthalmok felszámolására indított programja keretében a MÁV rendszeresen gondoskodik a pályahálózatát és területét csúfító lakossági hulladék elszállításáról.

Tavaly a vasúti területekről országszerte 1090 tonna lakossági hulladékhalmot vitetett el a MÁV. Idén – egy múlt év októberében megkötött keretszerződés alapján –

Budapest közigazgatási határain belül található vasúti területekről megközelítőleg 342,5 tonna, vidéki MÁV-területekről pedig 241,5 tonna jogszerűtlenül elhelyezett szemetet szállíttatott el a vasúttársaság.

Az idei évben február végéig a fővárosban 342,5 tonna hulladék elszállítása történt meg, többek között az alábbi területekről:

a III. kerület, Bécsi út-Solymár köz közötti területről

a X. kerület Vaspálya utca ingatlanról, a Román utcával szembeni területről, illetve a Korponai út és a Kolozsvári út kereszteződésében lévő őrház mögötti ingatlanról,

a XI. kerület Budaörsi út – Ajnácskő út és Fehérló út közötti szakaszairól, illetve az Alsóhegy útról

a XIII. kerület Vágány utcából,

a XIV. kerületben, a Hajtsár utca–Mexikói út–Hungária körút, valamint a Tábornok utca – Francia út által határolt területről

a XV. Zichy utca és az Árpád úti felüljáró közötti ingatlanról

a XV. kerület Sín utcai felüljáró alól, a Sín utca 26–28. mellett lévő zöldsávból és a Harsányi Kálmán utcai zöldsávból, illetve Istvántelek, gyalogos felüljáró környékéről

A MÁV – az illegális hulladékhalmok felszámolásáról szóló stratégiája alapján – jelenleg Budapest X., XI., XIII., XIV., XX. és XXI. kerületeiben végez előkészítő felméréseket a szennyezett területek mielőbbi megtisztítása érdekében.

A MÁV tapasztalata szerint számos esetben rendszeres a megtisztított területekre történő hulladék-visszahordás. A jelenlegi jogszabályok szerint

az ingatlan tulajdonosa felelős a területén található hulladékért,

de fontos hangsúlyozni, hogy a vasúti területeken és a nyílt – a vasúti közlekedés biztonsága miatt le nem zárható – pálya közelében található illegális szemétlerakók nem a MÁV tevékenységéből származnak. A több 10 ezer köbméterre tehető hulladékmennyiség jellemzően lakossági, kommunális hulladékból, használt műszaki cikkekből, építési törmelékből és zöldhulladékból tevődik össze. A szennyező az esetek túlnyomó többségében ismeretlen.

Az illegális hulladékelhagyás nemcsak esztétikai probléma, de a környezetvédelemi, közegészségügyi és közbiztonsági okokból is veszélyes lerakatok felszámolása jelentős anyagi tehertétellel is jár.

Az illegális szemétlerakással és -újratermelődéssel kapcsolatos helyzet megoldása érdekében a vasúttársaság egyeztetéseket folytat az érintett önkormányzatokkal: feltérképezik a lakosság közvetlenebb tájékoztatása, a közös területbejárások és a polgárőrséggel történő együttműködés lehetőségeit. Emellett az illegális szeméttelepek felszámolása ügyében a vasúttársaság – a döntéshozókkal és más érintettekkel egyetértésben – munkacsoportot hozott létre. A MÁV vezetésével megalakult szakértői testület az illegális hulladéklerakás megelőzésére, felszámolására vonatkozó akciótervet készít elő, és az érintetett szervezetekkel közös, szélesebb körű egyeztetéseket kezdeményez.

A munkacsoport várhatóan a nyár végére dolgozza ki javaslatát az illegális hulladékelhagyás visszaszorítása érdekében megalkotandó cselekvési tervhez.

Az illegális hulladék visszaszorítása terén látványos eredményt elérni csak tudatosabb lakóközösségek, tudatosabb társadalom közreműködésével lehet. A vasúti területek megtisztítása és tisztán tartása a vasúttársaság fontos feladata, ez azonban csak akkor járhat tartós eredménnyel, ha az elvégzett munkát értékelő és a tisztaságot megbecsülő lakóközösségek is együttműködnek a környezet megóvásában.

A vasúttársaság a keretszerződésen kívül, egyedileg is gondoskodik az elhagyott hulladékhalmok felszámolásáról, valamint további kezdeményezésekben is részt vesz. Immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót március 18-24. között, ami ebben az évben a Fenntarthatósági Témahét köré szerveződik. A MÁV-csoport most is nagy létszámmal vesz részt, 1035 alkalmazottja az egész országban összesen 82 helyszínen gyűjti az elhagyott hulladékot.