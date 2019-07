A biztosítás teszi teljesen stresszmentessé a nyári pihenést

Az UNION Biztosító tavaly júliusi adatai szerint statisztikailag a Horvátországba autóval utazó, vízparton nyaraló, 18 és 45 év közötti életkorú turisták voltak kénytelenek a legtöbbször igénybe venni a biztosításukat utazásuk során. Mivel a következő hetekben nagyon sokan mennek vakációzni, nem árt tisztában lenni azzal, mire kell figyelniük a Horvátországban nyaralóknak – figyelmeztet a biztosító.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2018-ban összesen 48 millió napot töltöttek el a magyarok többnapos utazásaik során, és ennyi idő alatt nem kevesebb, mint 682 milliárd forintot költöttek. Ez azt jelenti, hogy

naponta és fejenként átlagosan mintegy 14.200 forintot adtak ki szállásra, ételre, szórakozásra és ajándékokra.

Ráadásul a számok azt mutatják, hogy ennek a pénznek egyre nagyobb részét költjük el kunában, azaz horvát szomszédunknál. 2017-ben ugyanis – szintén a KSH adatai alapján – a több napra útnak induló hazai turisták legnépszerűbb úti célja Ausztria után már Horvátország volt, ahol minden évben jelentősen növekszik a magyarok száma és az általuk eltöltött idő is. A konkrét számokat a Horvát Turisztikai Minisztérium is publikálja évente: ezek alapján tavaly 599 ezer hazánkfia összesen majdnem 3 millió éjszakát töltött el Horvátországban.

Gyomorrontás: 36 ezer forint

Az UNION Biztosító ügyfeleit tavaly legtöbbször Horvátországban érte utol a baj, ahonnan leggyakrabban betegség miatt hívták fel segítségért a biztosítót. Egy nem túl friss kagylós tészta elfogyasztása után máris gyomorrontás, hányás vagy hasmenés miatt kell orvoshoz fordulni. Ilyen esetekben tavaly a bajba jutottakat átlagosan 36 ezer forintért látták el a helyi orvosok. De gyakoriak a kisebb-nagyobb balesetek is: 10-ből 3 pórul járt ügyfél a strandon vagy a vízben szerezte sérülését, ők a tengerben általában a kagylókkal vagy a medúzákkal, esetleg a víz alatti sziklákkal kerültek fájdalmas kapcsolatba.

Egy utasbiztosítás fedezheti a baleset vagy a betegség miatt felmerülő,

akár 2000 kunás (azaz majdnem 90 ezer forintos)

kórházi önrész, valamint a vizitdíj és a kórházi napidíj összegét. Emellett szükség esetén akár a magánkórházi ellátást, de a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árát is.

Ha baleset történik, a biztosítás fizetheti a mentés költségeit és a vizes sportok (például a búvárkodás, vízisí vagy a banánozás) következtében felmerülő ellátást is.

Kutya bajunk se lesz, ha négylábúval nyaralunk

Ha egészségügyi problémák nélkül megússzuk a horvát tengerparti vakációt, még akkor sem biztos, hogy elkerüljük az ottani kórházakat. Ugyanis házi kedvencünket is érheti baleset vagy betegség a szünidő alatt. A különféle rovarok rájuk is előszeretettel vadásznak, ráadásul a kisállatot is elkaphatja egy durvább fertőzés. Ilyenkor pedig a gyógyításuk nem áll meg több száz kuna alatt. Az utasbiztosítás viszont fizetheti helyettünk az ellátást és a gyógyszereket.

A négykerekűről se feledkezzünk meg!

Az egészségi panaszok után a segítségnyújtás második leggyakoribb oka a jármű műszaki mentése: az autóval kapcsolatos problémák leginkább a Horvátországba utazókkal fordulnak elő.

Márpedig ha útban a tengerpartra lerobbanunk, az az egész nyaralást beárnyékolhatja, hiszen az autó javíttatása – vagy még rosszabb esetben hazaszállítása – súlyos összegbe kerül.

Ezért egyre többen kötnek olyan utasbiztosítást, amelyik műszaki hiba esetén a helyszíni javítástól a vontatáson/szállításon át, az autóbérlésig állja helyettünk a költségeket.

Élmények biztosítva

Bármilyen óvatosak is vagyunk, egy baleset vagy egy betegség miatt előfordulhat, hogy meghiúsul a hónapok óta várt nyaralás. Ilyenkor pedig nemcsak az elmaradt élmények és pihenés miatt van okunk szomorkodni, de még az előre kifizetett szállás és a turisztikai programok árát is elbukhatjuk. Ám az úgynevezett élménybiztosítás visszatéríti például egy szervezett városnézés, a múzeumi belépők vagy egy 1 napos hajóút díját, ha előbb kell hazajönni, vagy el sem utazunk.

A tolvajok a tengerparton sem pihennek

Szerencsére azért a legtöbben épségben eljutnak az Adriai-tenger horvát részére, és boldogan szúrják a napernyőjüket a homokba. De ki vigyáz a mobilra, fényképezőre, tabletre, egyéb kütyüre, amíg mi úszkálunk a tengerben? A turistákra utazó tolvajok ugyanis akár egy szempillantás alatt is képesek ellopni ezeket, egy jól kiválasztott utasbiztosítással azonban a laptop vagy más okoseszközök eltűnése után is jár pénz a biztosítótól.

Mi is lehetünk bajkeverők

Megesett nemrég, hogy egy véletlenül leejtett értékes porcelán miatt követelt a szállásadó kárpótlást ügyfelünktől, míg egy másik biztosított egy vízi járműben okozott kár miatt hívott minket segítségért

– mondja Szabó Tamás, az UNION utasbiztosítási szakértője. Kevesen tudják, hogy amennyiben például a nyaraláson kárt okozunk más tulajdonában, akkor emiatt kártérítési kötelezettségünk keletkezhet. Gyakori az is, hogy a gyerekek a szállodában csinálnak bajt, például a hallban fociznak és betörik egy lapostévé képernyőjét. A számlát ilyenkor az fizeti, aki a kárt okozta, egy megfelelő utasbiztosítással viszont a biztosítónk.

A KSH statisztikái szerint egy négyfős család átlagosan majdnem 400 ezret is elkölt a pihenésre, ennek pedig nagyjából 2 százaléka, mindössze 8-10 ezer forint egy 1 hétre szóló családi utasbiztosítás díja – derül ki az Union biztosító korábbi összefoglalóiból.