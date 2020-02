A Facebook tanácsokat adott a tartalomszabályozásra

Monica Bickert, a Facebook alelnöke, és tartalompolitikáért felelős vezetője egy blogposztban bejelentette, hogy a vállalat egy white papert, alapdokumentumot bocsátott ki, hogy elősegítse az online tartalomszabályozás jövőjének kedvező alakulását.

Az internetes platformok elszámoltathatóságáról folyó közéleti vitában a kormányok, a tudóstársadalom tagjai, és más felek sem értenek egyet abban, hogy elégségesek-e az erőfeszítések, amelyet a platformok az emberek biztonságának megőrzésére, valamint az alapvető jogok, például a véleménynyilvánítás szabadságának védelme érdekében tesznek.

Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója felszólította a kormányokat, hogy működjenek együtt az online platformokkal egy, az internetes tartalmakra vonatkozó új szabályozás létrehozása és elfogadása érdekében.

Lehetetlen eltávolítani az összes káros tartalmat az internetről, de amikor az emberek tucatnyi különféle megosztási szolgáltatást használnak – melyeknek egymástól eltérő irányelveik és folyamataik vannak – szabványosabb megközelítésre van szükségünk.

Bickert munkája, a “Felvázoljuk az online tartalom szabályozás jövőjének az útját” (Charting The Way Forward: Online Content Regulationv) című alapdokumentum a téma legfrissebb fejleményein alapul, beleértve a jogalkotási erőfeszítéseket és tudományos érveléseket is.

Lehetséges megoldani azt, hogy tartalomszabályozás révén visszaszorítsuk a gyűlöletbeszédet, és közben a szólásszabadságon se essen csorba?

Szükség van felhasználóbarát csatornákra, ahol a káros tartalmakat jelenthetik a felhasználók. Valamint olyan eljárásokra, mint például a végrehajtási adatok időszakos nyilvános jelentése.

Egy ilyen szabályozás a kormányok és az egyének számára egyaránt lehetővé teszi a közösségi média vállalatok erőfeszítéseinek pontos megítélését.

Hogyan javíthatja a szabályozás az internetes platformok elszámoltathatóságát?

A szabályozó szervek fontolóra vehetnék a vállalatokra vonatkozó bizonyos követelmények, például a tartalmi irányelvek közzétételét. Amennyiben a szabályozó szerv az irányelvek jelentős mértékű változtatását tervezné, konzultálna az érdekelt felekkel, ezenkívül csatornát hozna létre a felhasználók számára, amelyen keresztül fellebbezhetnek a cégek tartalomeltávolítással vagy el nem távolítással kapcsolatos döntéseivel szemben.

Megkövetelje-e a szabályozás az internetes társaságoktól bizonyos teljesítménycélok elérését?

A cégeket ösztönözni lehetne olyan konkrét célok elérésére, mint például az, hogy tartsák valamilyen elfogadott küszöbérték alatt a sértő tartalmak gyakoriságát.

A szabályozás meghatározza-e, mely káros tartalmakat kell tiltani az interneten?

A szólás szabadságát korlátozó törvényeket általában a rendvédelmi szervek és a bíróságok hajtják végre. Az internetes tartalom moderálása ettől alapvetően eltér. A kormányoknak szabályokat kell kidolgozniuk e komplexitás kezelésére, amelyek elismerik a felhasználói preferenciákat és az internetes szolgáltatások közötti eltéréseket, méretarányosan érvényesíthetők, és lehetővé teszik a rugalmasságot mind a nyelv, a trendek és a kontextus szempontjából.

Iránymutatásokkal is szolgál a dokumentum

A vállalatokat felelősségre vonhatóvá kell tenni a tartalmi megosztásokért, ez ösztönözi a vállalatokat arra, hogy felelősségteljes módon egyensúlyba hozzák az értékeket, például a biztonságot, a magánéletet és a véleménynyilvánítás szabadságát.

Be kell látni továbbá, hogy az internet nem ismeri az országhatárokat, ezért javítani kell az átjárhatóságot a szabályozók és a szabályok között.

A véleménynyilvánítás szabadsága

Amellett, hogy betartják az ICCPR 19. cikkét (és a kapcsolódó útmutatásokat), a szabályozóknak mérlegelniük kell döntéseiknek a véleménynyilvánítás szabadságára gyakorolt hatásait.

Technológia

A szabályozóknak látniuk kell, hogy a tartalomszűrés terén a technológia milyen képességekkel és korlátokkal bír.

Emellett biztosítaniuk kell az internetes vállalatok számára az innovációk bevezetéséhez szükséges rugalmasságot is. Az a megközelítés, amely egy adott platformon vagy tartalomtípuson működik, lehet, hogy kevésbé hatékony (vagy akár kontraproduktív), ha másutt alkalmazzák.

Arányosság és szükségesség

A szabályozóknak figyelembe kell venniük a szóban forgó káros tartalom súlyosságát és előfordulását, annak jogi státuszát, valamint a tartalom kezelésére már megtett erőfeszítéseket is.

A cél, hogy világos módszereket fogalmazzanak meg a kormányok, a vállalatok és a civil társadalom számára a felelősség megosztására és az együttműködésre vonatkozóan.