A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön a kormány honlapján közzétett videóban, amelyben Dömötör Csaba minden parlamenti pártot arra kért, hogy segítse a járvány elleni védekezést.

Az államtitkár a rendkívüli jogrend bevezetését azzal indokolta:

a vírus változatlanul erőteljesen terjed egész Európában, így Magyarországon is, és ahhoz, hogy az emberéleteket meg tudják menteni, gyors döntésekre van szükség.

Kiemelte: a rendkívüli jogrend a járvány első hulláma idején is bizonyította hatékonyságát, jól segített abban, hogy csillapítsák a járványt, és most is erre van szükség. Hozzátette: más uniós országok is hoztak hasonló intézkedéseket. Dömötör Csaba megerősítette: a rendkívüli jogrend 90 napig lesz érvényes, a kormány pedig folyamatosan tájékoztatja majd a meghozott döntésekről a nyilvánosságot és az országgyűlési képviselőket.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden jelentette be, hogy újra rendkívüli jogrendet vezetnek be az országba az egyre erősödő koronavírus-járvány második hulláma miatt.