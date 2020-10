A kormány célja, hogy ha van vakcina, Magyarország az elsők között vásárolhasson belőle

Rendelni és gyártani és tud még több influenzavírus elleni vakcinát Magyarország, jelenleg 1,3 millió oltóanyag áll rendelkezésre

– jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfót. Hozzátette:

továbbra is mindenkit arra biztatnak, hogy oltassa be magát, mert nem lehet tudni, hogy milyen tüneteket okoz, ha a koronavírus és az influenzavírus találkozik egymással.

Az influenza elleni oltóanyag iránti megnövekedett az érdeklődés, míg tavaly az 1,3 millió vakcina 50-75 százaléka fogyott el. Idén már most 2-3 szorosa az érdeklődés a szokásosnak.

Gulyás Gergely elmondta, van olyan vakcina kapacitás, amit azonnal meg tudnak vásárolni és az néhány nap alatt meg is érkezik Magyarországra.

A koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban Gulyás Gergely miniszter elmondta, a vírusnak akkor lesz vége, ha lesz vakcina. Legutóbb az Európai Bizottság megállapodást között az AstraZeneca gyógyszeripari vállalattal egy potenciális Covid-19 elleni oltóanyag vásárlására.

Magyarország, ha lesz biztonságos oltóanyag, akkor 6,5 millió oltóanyagra adott le megrendelést. Ez 13 milliárd forintos kötelezettségvállalást jelent

– tette hozzá a miniszter. A miniszter szerint vannak egyéb vakcinafejlesztések is például Oroszországban és Kínában, és a kormány arra kérte az Operatív Törzset, hogy szakértők bevonásával vizsgálják meg ezeket a vakcinákat és ha ezek az oltóanyagot valós védelmet jelentenek a koronavírussal szemben, akkor Magyarország nyitott ezeknek a oltóanyagoknak a vásárlására.

Június végéig akár 800 ezer forintot kaphatnak a dolgozók SZÉP-kártyán

Magyarország a tavaszi járványhelyzetben fel tudta készíteni az egészségügyi ellátórendszert, az ágyak 47 százaléka ma is üres, műtéteket nem kellett elhalasztani, és mindenki számára biztosított az ellátás

– mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, nemcsak azért volt eredményes a felkészülése, mert sikerült a szükséges tárgyi feltételeket biztosítani, hanem az orvosok és ápolók hamarosan a béreiken keresztül is érezhetik a megbecsülést – utalt az emúlt hetekben bejelentett béremelésekre. Gulyás elmondása szerint a szakmai szervezetek javaslatai maximálisan alapot adnak a további tárgyalásokra és egyeztetésekre, nem lát olyan pontot, amelyről ne lehetne megegyezni – a részletekről konkrét döntések két hét múlva várhatók.

A tárcavezető azt is elmondta, hogy meghosszabbítják az idei évre kibővített SZÉP-kártya kereteket, így 2021. június 30-ig a munkáltatók továbbra is 400 ezer forintot tölthetnek fel a szálláshely alszámlára, 265 ezer forintot a vendéglátásra és 135 ezer forintot szabadidőre. Összesen évi 800 ezer forintos juttatást tesz ez lehetővé. A kormány szeretné, hogy a belföldi turizmus és vendéglátás jövőre is sikeres legyen.