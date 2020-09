A magyar börtönök is felkészültek a második hullámra

A büntetés-végrehajtási szervezet – eddig is és ezután is – minden szükséges intézkedést meghozott és meghoz majd annak érdekében, hogy a vírus ne kerülhessen be a börtönfalak mögé – olvasható a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) közleményében.

Mivel a vírus a zárt közösségekben jobban terjed, a járvány elleni védekezés sikeressége érdekében a börtönökben még inkább indokolt a megelőzést szolgáló szabályok betartása. A járványügyi intézkedésekről és azok szükségességének megítéléséről a büntetés-végrehajtási szervezet minden esetben a Nemzeti Népegészségügyi Központ iránymutatása alapján hoz szakmai döntéseket – írták.

Valamennyi bv-intézetben folyamatosan fertőtlenítik a felületeket és eszközöket, a személyzet védőfelszerelést kapott. Minden börtönben kijelölték az elkülönítő helyiségeket, az intézetekbe újonnan érkező fogvatartottak pedig minden esetben járványügyi vizsgálaton esnek át. Ezen felül a prevenciós higiéniai szabályok betartásáról is rendszeresen tájékoztatják a személyi állományt és az elítélteket.

A világjárvány idején is kiemelt figyelmet fordít a büntetés-végrehajtás az elítéltek családtagjaikkal való kapcsolattartására.

Ennek érekében minden fogvatartott számára elérhetővé tették a Skype-alapú élő online telefonálási lehetőséget, továbbá megnövelték a hagyományos telefonos beszélgetések időtartamát is. Azoknak a fogvatartottaknak pedig, akik nem

rendelkeznek telefonnal a szervezet saját költségére biztosítja a havi 3×5 perces telefonálást. Skype-felhasználási útmutatót is készítettek a fogvatartottak hozzátartozói részére, hogy könnyebben megismerhessék a személyes kapcsolattartás kiváltására használható online alkalmazást.

Az ügyvédi látogatás korlátozására egyetlen esetben sem került sor, a védelemhez való jog érvényesülését – a fertőzés megelőzése érdekében szükséges óvintézkedések szigorú betartása mellett – a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt is teljes körűen biztosítja a büntetés-végrehajtás.

A fogvatartottak a büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadásuk során egészségügyi vizsgálaton esnek át. A vizsgálatot követően, amennyiben felső légúti tünetek jelenléte nem tapasztalható – a korábban bevezetett szabályoknak megfelelően –, közösségbe helyezésük kizárólag 14 nap elkülönítést követően történik meg.