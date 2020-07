A rendőrségi költségvetés csökkentése közben több városban is elszabadult a fegyveres erőszak

New Yorkban és Chicagóban elszabadult a fegyveres erőszak, miközben a rendőrség költségvetésének csökkentésére készülnek mindkét városban.

A hétvégén – amikor az amerikaiak az ország függetlenségének évfordulóját ünnepelték – különösen megszaporodott a két nagyvárosban a halálos áldozatokkal járó fegyveres erőszak.

New Yorkban 44 embert lőttek meg, hétfő délutánig nyolcan haltak bele sérüléseikbe,

Chicagóban pedig 17 halálos áldozata és több mint 70 sebesültje van a hétvégi erőszaknak.

Bill de Blasio, New York demokrata párti polgármestere – aki nemrégiben bejelentette, hogy a város rendőrségének költségvetését egymilliárd dollárral csökkentik – hétfői sajtóértekezletén közölte: változatlanul az a célja, hogy az általa most is „Amerika legbiztonságosabb nagyvárosának” nevezett New Yorkban fenntartsa a rendet. A polgármester szerint az erőszaknak több oka is van, bár szerinte mindegyiknek az oka „közvetlenül a koronavírus”.

Ez közvetlenül a koronavírussal van kapcsolatban. Ez egy nagyon komoly helyzet. Melegszik az idő, érezzük a hatását annak, hogy az emberek hónapokon keresztül be voltak zárva, a gazdaság nem indult be, szóval, igazi problémákkal nézünk szembe

– fogalmazott De Blasio. Hozzátette, hogy szerinte „most hiányoznak az emberek életéből a normális dolgok”. Ígéretet tett rá, hogy megsokszorozza a növekvő erőszak és bűnözés elleni erőfeszítéseit, bár azt nem fejtette ki, hogy hogyan, miközben a rendőrség költségvetését nagyon nagy mértékben csökkenti.

A sajtóértekezleten Terence Monahan, a város rendőrfőnöke szintén úgy vélekedett, hogy a hétvégén elszabadult erőszaknak „sok oka van”. Ezek között elsőként említette a koronavírus-járványt, majd a bevezetett új reformokat, köztük az óvadéki rendszer reformját. „Egy csomó olyan személy van az utcán, akinek nem kellene ott lennie” – fogalmazott Monahan, megjegyezve, hogy a járvány miatt sok erőszakos bűnözőt engedtek szabadon a Rikers-szigeten lévő szigorúan őrzött börtönből, és az erőszak erősödéséhez hozzájárult a fojtófogás betiltása a rendőrségnél. „A rendőreink haboznak érvényre juttatni néhány intézkedést, még akkor is, amikor az élet védelméről van szó” – szögezte le.

A rendőrfőnök elfogadhatatlannak tartotta a hétvégi erőszakhullámot. Kiemelte, hogy

„hatalmas gyűlölködést” tapasztal a rendőrökkel szemben, és – mint mondta – „csaknem mindenki, akivel dolgunk van, azonnal a rendőrre próbál támadni, amikor az letartóztat valakit”.

Monahan életfontosságúnak nevezte, hogy a városban élők álljanak ki a rendőrök mellett, támogassák őket.

Amerikai sajtójelentések szerint „Chicago történetének egyik legvéresebbje” volt a mostani hétvége. A lövöldözésekbe több mint 17 ember halt meg, köztük egy hétéves kislány és egy tizennégy éves fiú. Hétfőn több mint hetven embert ápoltak lőtt sebekkel kórházban.

Lori Lightfoot, Chicago demokrata párti polgármestere nem értékelte a helyzetet a nyilvánosság előtt, de David Brown, a rendőrség főfelügyelője arról beszélt:

az erőszak oka a bűnügyi igazságszolgáltatás kudarca abban, hogy az erőszakos bűnözőket rács mögött tartsa.

Kifogásolta, hogy olyan mértékben bővítették ki azt a programot, amelynek értelmében a bűnözőket szabadon engedik és elektronikus megfigyelő karpereccel látják el, hogy ma már egyszerűen követhetetlen a nehézsúlyú bűnözők mozgása. „Ez a módszer nyilvánvalóan nem működik” – hangoztatta. David Brown kifogásolta azt is, hogy drasztikusan csökkentették a börtönökben lévő elítéltek számát, és így a várost és a környékét is erőteljesebben fenyegeti az erőszakos bűncselekmények elszaporodása. „A gengszterek ma már nemcsak téged fenyegetnek, ha szembe mész velük az utcán, hanem a családodat is” – fogalmazott a főfelügyelő.

Az AP amerikai hírügynökség adatai szerint Chicagóban az idén eddig 1782 embert lőttek agyon, 550 emberrel többet, mint a tavalyi, hasonló időszakban.