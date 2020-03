A San Francisco mellett veszteglő üdülőhajón 21 fertőzöttet találtak

A San Francisco közelében veszteglő Grand Princess üdülőhajón a tesztek elvégzése után 21 koronavírussal fertőzött embert találtak – jelentette be helyi idő szerint péntek esti washingtoni sajtóértekezletén Mike Pence amerikai alelnök, aki az Egyesült Államokban a koronavírus elleni országos intézkedések koordinátora.

Pence közölte, hogy

a 21 fertőzött amerikai közül 19 a kiszolgálószemélyzet tagja. Hozzáfűzte: egyelőre csupán 46 utason végezték el a tesztet, így elképzelhető, hogy további fertőzötteket találnak.

Mike Pence bejelentette, hogy az üdülőhajót egy nem kereskedelmi kikötőbe irányítják, és ott majd a több mint kétezer utast és a teljes személyzetet teszteknek vetik alá. A vizsgálatok idején mindenkit karanténba helyeznek.

A sajtótájékoztatón Anthony Fauci, az amerikai Országos Egészségügyi Intézetek (NIH) fertőző betegségekkel foglalkozó intézetének igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az új típusú koronavírus elsősorban a komoly betegségekkel – például szív- és tüdőbetegséggel vagy cukorbajjal – küszködő idősebb korosztályra veszélyes. „Az idősebbek kétszer is gondolják meg, hogy repülőre szállnak-e vagy nekivágnak egy hosszasabb utazásnak, amelynek során bármilyen fertőzésnek áldozatul eshetnek” – fogalmazott az orvosprofesszor.

Mike Pence hangsúlyozta, hogy a nem időskorú és nem krónikus betegségben szenvedő amerikaiak számára a vírusfertőzés kockázata alacsony.

Pénteken a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) új irányelveket hozott nyilvánosságra a honlapján. Ezekben szintén azt tanácsolják, hogy a 60 éven felüliek és a komoly krónikus betegségben szenvedők maradjanak otthon, ameddig csak tehetik, ne menjenek moziba, zsúfolt bevásárlóközpontba és templomba sem.

