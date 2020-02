Eldőlt a sötétség hercegének sorsa

Cikkünk folyamatosan frissül!

Összesen 40 hónap börtönre ítélték Roger Stone-t az oroszországi konspirációt fölgöngyölítő nyomozás akadályoztatása miatt – írja a US Today.

– vallja a magyar felmenőkkel is rendelkező Roger Stone politikai tanácsadó, aki az elmúlt napokban a világsajtó kereszttüzébe került.

Stone 1952-ben született a Connecticut állambeli Norwalkban, olasz-magyar családban. Öltözködésében és megnyilvánulásaiban a politikai élet extravagáns és provokatív szereplőjének számít, mindezt azonban Amerika konzervatív szereplőjeként. A róla készült Get Me Roger Stone című Netflix-dokumentumfilmben el is mondja, hogy

tizenkét éves korában lett republikánus, miután elolvasta Barry Goldwater A konzervatív lelkiismeret című könyvét.

Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadóját, lobbistáját tavaly novemberben mondták ki bűnösnek hétrendbeli bűncselekményben, köztük

a hatóság félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása, hamis tanúzás és tanúk megfélemlítése miatt.

Valamennyi vádpontot a Trump 2016-os választási kampánycsapata és Moszkva közötti összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette bizottság mondta ki.

Múlt hét elején nyilvánosságra került, hogy a szövetségi ügyészek 7-9 év közötti büntetést kérnek Roger Stone-ra, és a perújrafelvételi kérelem ellenére ítéletet hirdetnek az ügyében. Trump a Twitteren reagált.

„Nagyon igazságtalan helyzet” alakult ki, és szerinte az igazságszolgáltatás tévedett, majd később közölte, hogy a bejegyzésével nem akart beavatkozni az igazságügyi minisztérium munkájába.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020