A szerződésben vállalt összes Szputnyik vakcina megérkezett

Tovább javulnak a járványügyi adatok, az elmúlt 24 órában 493 új fertőzöttet azonosítottak – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Hozzátette: kórházban 3282 főt ápolnak, közülük még mindig 379-en szorulnak gépi lélegeztetésre.

Az oltásokkal kapcsolatban megjegyezte:

kedden megérkezett 200 ezer adag Szputnyik V második oltáshoz használható vakcina, ami az utolsó adagja annak a kétmillió oltásnak, amit az Orosz Föderációtól rendelt Magyarország.

A szerződésnek megfelelően az összes vakcina megérkezett. Emellett megérkezett további 334 620 Pfizer/BioNTech-oltás is.

Kiemelte: az oltópontokon még korlátozott számban lehet Szputnyik V oltásra időpontot foglalni, de emellett Sinopharm- és AstraZeneca-vakcina is rendelkezésre áll a 18 év felettiek oltásához.

A 16–18 évesek oltásával kapcsolatban Müller Cecília megjegyezte, nagyon büszke a fiatalokra, hiszen

193 ezer 16–18 éves közül múlt péntekig 84 ezren regisztráltak, de a hétvégén újabb hatezer megkésett jelentkezés is beérkezett, és az ő számukra is lehetőséget adnak a Pfizer/BioNTech-oltáshoz időpontfoglalására, ezt még szerdáig megtehetik.

A tiszti főorvos hozzátette: így már 90 ezer felett van az oltásra bejelentkezett fiatalok száma. Kiemelte, 80 százalékuk már az időpontot is lefoglalta a vakcinára, az oltások beadása csütörtökön kezdődik.

A világszerte zajló oltási kampány adatait ismertetve Müller Cecília megjegyezte, a vírus nem válogat, a pandémia még tart.

A valaha volt legnagyobb oltási kampány zajlik világszerte, mintegy 174 országban.

Eddig 1,29 milliárd vakcinát adtak be, egy nap alatt a csúcs 20,8 millió adag volt. Az elmúlt héten az Európai Unióban átlagosan napi 3 millió koronavírus elleni védőoltást adtak be. Magyarországon a lakosság 44 százaléka már oltott, 4,3 millióan az első adagot, 2,5 millióan a második dózist is megkapták. Hozzátette: az Európai Unióban 30 százalékos az oltottak aránya. Kérdésre válaszolva elmondta: az indiai mutánst nem lehet megállítani, nem zárható ki, hogy Magyarországon is megjelenhet ez a vírusvariáció, de egyelőre nem azonosítottak ilyet.