A TIME kritikus címlappal reagált a Putyin-Trump találkozóra

Hétfőn a finn fővárosban, Helsinkiben találkozott egymással Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A csúcstalálkozó a TIME magazin szerkesztőit is megihlette, így az új címlapra egy Trump és Putyin arcából készült montázs került.

Trump termékeny párbeszédnek minősítette a Helsinkiben tartott egyeztetéseket, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Oroszország viszonya soha nem volt rosszabb, de hozzátette, hogy: ennek most vége. Mások azonban bírálták az amerikai elnököt, amiért a finn fővárosban újságírók előtt lényegében azt mondta, hogy az orosz elnöknek hisz, szemben saját hírszerző szolgálatával, amely azt állította, hogy az oroszok beavatkoztak az amerikai elnökválasztásba.

