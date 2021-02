A történelmében először női segédtitkára van a Püspöki Szinódusnak

Ferenc pápa egy francia teológus nővért nevezett ki a Katolikus Püspöki Szinódus segédtitkárává, így Nathalie Becquart az első nő, aki betölti ezt a posztot az Egyház történelmében- írja a BBC.

#PopeFrancis appoints two new Under-Secretaries to the General Secretariat of the Synod of Bishops: Sr Nathalie Becquart and Fr Luis Marín de San Martín.https://t.co/7v6jcf2i2n

— Vatican News (@VaticanNews) February 6, 2021