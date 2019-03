A törvényes megvesztegetés a felsőoktatás velejárója

Hosszú évek óta a gazdagabb családok jelentős összegeket szántak arra, hogy gyermekeik bekerüljenek az elitegyetemekre. A megvesztegetések nemrég derültek ki, azonban sok esetben az amerikai felsőoktatási rendszer velejárója volt, hogy ha valaki a világ legjobb diplomáját akarta megszerezni, akkor annak óriási pénzeket kellett megmozgatnia.

A napokban egy hosszú évek óta tartó csalássorozatra derült fény, melyben számos közismert személy és világviszonylatban is kiemelkedő felsőoktatási intézmény is érintett volt. Az Egyesült Államokban az FBI összesen 33 szülőt vádolt meg azzal, hogy tetemes összegeket fizettek tanároknak, edzőknek azért, hogy jobb pontszámokat adjanak a gyerekeiknek, de a vád szerint arra is volt példa, hogy egyszerűen mással irattaták meg a feltételit, hogy a gyerek az elit egyetemre bekerülhessen. A szülőkön kívül még 17 egyetemi alkalmazott ellen is vádat emeltek.

Az esetről korábban a VG.hu is beszámolt:

egyes szülők akár 6,5 millió dollárig terjedő összeget is fizettek gyermekeik egyetemi felvételéért cserében. Előfordult, hogy az összeg fejében élsportolónak minősítve vették fel az egyébként nem is sportoló fiatalt.

A vádlottak között több ismert sztár neve is szerepelt: Felicity Huffmant, a Született feleségek színésznőjét a hatóságok csalás és korrupció vádjával állították elő.

A színésznő lánya egyetemi felvételéért tizenötezer dolláros kenőpénzt fizetett.

Lori Loughlin a Bír-lak néven futó sorozat egyik főszereplője a vád szerint férjével közösen

félmillió dollárt fizetett azért, hogy két lánygyermekük bekerüljön a Dél-Kaliforniai Egyetemre.

A visszaéléseket 2011 és 2019 között a legnevesebb amerikai egyetemeken követték el:

a washingtoni Georgetown Egyetemen, a cambridge-i Harvardon, a connecticuti Yale Egyetemen, a kaliforniai Stanfordon, vagy az észak-karolinai Winston-Salemban lévő Wake Forest Egyetemen is.

Adományozni azért csak szabad…

A gazdag családok általi edzők megvesztegetését „csak egy ragyogó példának” nevezte Richard Khalenburg, a Century Foundation agytröszt vezető tagja, aki szerint ez a visszás eljárás hosszú ideje zajlik már az Egyesült Államokban. Az oktatási szakértő The Guardiannek elmondta, hogy szerinte a legtöbb gazdag amerikai nem fizet azért, hogy hamis sportolói múltat, vagy jobb pontozást hamisítsanak a gyerekeiknek a felvételinél, azonban

a rendszerbe be van építve az az eljárás, hogy a családok nagyobb összegeket adományozhassanak a felsőoktatási intézményeknek

– az oktatási szakértő ezt nevezi „törvényes megvesztegetésnek”. Hozzátette, ez az eljárás a korrupció melegágya, hiszen olyan helyzeteket teremthet, mint amikor az edzők a saját zsebükre szedik be az adományokat. „Általánosságban elmondható, hogy ugyanaz a fajta korrupció működik a gazdag családok és iskolák között a hét minden napján” – mondta Khalenburg. A szakértő szerint ez aligha lehet meglepő egy olyan országban, ahol öt elitegyetemnek több diákjai is a felső egy százalékhoz tartozó családból származik.

Khalenburg példának említette meg Jared Kushnert, Donald Trump amerikai elnök vejét, akit

a világ egyik legrangosabb egyetemére vették fel, miután apja 2,5 millió dollárt adományozott az iskolának.

Daniel Golden újságírónak egy 2006-os könyve mutatta be Kushner útját a Harvard felé vezető úton. A Kushner-család dollármilliárdjait egy ingatlanbirodalom alapozta meg, azonban mindig is tagadták, hogy az adományozás hozzájárult volna Jared Kushner felvételi sikeréhez.

A Kushner-cégek szóvivője korábban kijelentette, hogy a család mindig is „nagylelkű volt”, és eddig több mint százmillió dollárt adományozott egyetemeknek, kórházaknak, illetve több jótékonysági célra is. A szóvivő még azt is hozzátette, hogy Jared Kushner „kiváló diák” volt a középiskolában, és kitüntetéssel végzett a Harvardon.

Milliókat érő üzlet

Egy 2002-es tanulmány szerint az amerikai felsőoktatásában beépített sportolói pontszámok több esetben is felülírják azt az eredeti elképzelést, hogy a szerényebb anyagi háttérrel, kevésbé eredményes tanulmányi átlaggal rendelkező diákoknak is megnyíljon az esély a továbbtanuláshoz. Az elitegyetemeken szinte csak a gazdagabb családoknak kedvez a sportfelvételi:

például az evezős sportok, a golf, a vízilabda esetében beszámítható plusz pontokra a szegényebb diákoknak szinte esélyük sincs.

Ezért is lehetett a csalássorozat egyik kulcsfigurája William Singer, aki a The Key nevű cégén keresztül környékezte meg a sportvezetőket, edzőket, hogy a gazdag családok gyerekeit „sporttehetségként” felvegyék.

Létrehoztam egy oldalsó ajtót, amely garantálja a családok bejutását

– mondta Singer a bíróságon. A férfi a „felsőoktatási coaching” cégét úgy hirdette, amely az „elmúlt húsz évben több mint kilencvenezer felnőttet segített lediplomázni”.

Szakértők szerint az elitegyetemek ahogyan korábban, úgy az elkövetkező években is csak egy privilegizált réteg számára lesz elérhető, hiszen a különórák, a különedzések mind olyan feltételek, melyeket csak bizonyos családok engedhetnek meg maguknak. Richard Lempert, a Michigani Egyetem professzora szerint az öt-tízezer dolláros kurzusok, külön oktatók a középosztálynak szinte elérhetetlen lesz. A The New York Times cikke szerint a továbbtanulás felkészítésére már külön ipar is kiépült az Egyesült Államokban: a professzionális főiskolai előkészítő kurzusokat mintegy másfél millió dollárért már évekre előre meg is vásárolhatja a szülő a gyereke számára.