A Twitter tulajdonosa megvédte a Trump felfüggesztéséről szóló döntést

Megvédte szerdán a Twitter közösségi oldal tulajdonosa a Donald Trump amerikai elnök fiókjának felfüggesztéséről szóló döntést, ám arra figyelmeztetett, hogy ez a lépés veszélyes precedenst teremthet.

Jack Dorsey saját Twitter-oldalán közzétett üzenetében leszögezte, nem örül a döntésnek, amelyet gondos mérlegelés után hoztak meg. Elismerte ugyanakkor, hogy az ehhez hasonló döntések veszélyes precedenst teremthetnek, továbbá tönkretehetik a nyilvános vitát és megoszthatják az embereket.

A Twitter a múlt héten határozatlan időre felfüggesztette Trump fiókját, aláhúzva, fennáll annak a veszélye, hogy további erőszakot szít, miután feltehetőleg üzenetei hatására tüntetők megrohamozták a Capitoliumot.

A még hivatalban lévő elnököt a Facebookról, a YouTube-ról és az Instagramról is letiltották a napokban hasonló okokból

legalább utódja, Joe Biden január 20-ai beiktatásáig, illetve a Twitch és a Snapchat is elérhetetlenné tette az oldalát. Trump válaszul cenzúrával vádolta a közösségi médiumokat.

Yes, we all need to look critically at inconsistencies of our policy and enforcement. Yes, we need to look at how our service might incentivize distraction and harm. Yes, we need more transparency in our moderation operations. All this can’t erode a free and open global internet.

— jack (@jack) January 14, 2021