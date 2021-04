A vártnál hamarabb lazíthatnak a dánok

Hetekkel korábban, április 21-től újraindulhat az élet Dániában – írja a Reuters. A vártnál korábbi enyhítés a fertőzésszám csökkenésének köszönhető. A tervek szerint az éttermek és kávézók beltéri egységei is várják majd a lakosságot, a futballszurkolók pedig a lelátóról szoríthatnak kedvenc csapatuknak.

A decemberi széleskörű lezárásoknak köszönhetően elkerülte a koronavírus-járvány harmadik hulláma Dániát – írja a Reuters. A szigorú járványügyi intézkedéseknek köszönhetően a decemberi több ezerről mostanra 500-700 közé csökkent a napi fertőzésszám.

Azonban csak azok ehetnek jókat az éttermekben, ihatnak finom kávét, vagy mehetnek futballmérkőzésre, akik rendelkeznek úgynevezett „korona-útlevéllel”. Az okmányban feltüntetik, hogy az illető rendelkezik-e oltással, átesett-e már a fertőzésen, vagy, hogy negatív tesztet produkált az elmúlt 72 órában.

A parlament megszavazta, hogy április 21-től tízről ötven főre emelik a szabadtéri összejövetelek létszámának felső korlátját. A tervek szerint pedig június 11-től eltörlik a létszámkorlátozást.

A nyitás vonatkozik a bevásárlóközpontokra, múzeumokra, könyvtárakra, de az éttermek és kávézók belső terei is megnyílhatnak. A 18 év alattiak számára fedett térben is engedélyezik a sportolást, és többi diák is visszaülhet az iskolapadba.

A futballszurkolók is visszatérhetnek a stadionokba – szektoronként ötszáz olyan drukkert engednek be az arénákba, akik rendelkeznek korona-útlevéllel.

Dánia hatalmas tesztelési rendszert épített ki. Naponta kétszázezer embertől, vagyis a lakosság 4 százalékától vesznek mintát.

Európán belül az északi országban a legalacsonyabb a fertőzésszám és a halálozási arány – csak Izland és Portugália rendelkezik jobb járványügyi adatokkal.

Ugyanakkor hetekkel visszaveti az ország oltási programját, hogy abbahagyták az AstraZeneca-vakcina használatát, mivel az oltóanyagtól egyes esetekben vérrögképződés alakulhat ki. A döntés miatt a dán vakcinázási kampány július 25. helyett augusztus elején érhet véget.

Az EU továbbra is magyarázatot vár az AstraZenecától Az Európai Bizottság az uniós országok koronavírus elleni vakcinaellátásának hiányosságai miatt kéri számon a vállalatot.