A volt ukrán főügyész mindent tagad

Jurij Lucenko volt ukrán főügyész vasárnap tagadta azokat az amerikai sajtóértesüléseket, amelyek szerint ő beszélte rá Donald Trump amerikai elnök ügyvédje, Rudy Giuliani két floridai üzlettársát, hogy járjanak közben Marie Yovanovitch-nak, az Egyesült Államok kijevi nagykövetének leváltása érdekében.

Lucenko az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott nyilatkozatában kijelentette,

nem igaz, hogy az ő kérésére próbált „megszabadulni” a nagykövettől az ukrajnai születésű Lev Parnas és a fehérorosz származású Igor Fruman. Ők ketten azok az üzlettársai Giulianinak, akiket az amerikai hatóságok választási törvénysértéssel vádolnak, és akiket csütörtökön vettek őrizetbe a dallasi repülőtéren.

A volt ukrán főügyész kijelentette, hogy „soha semmilyen egyezséget nem kötött Giulianival, és soha nem akarta semmire rávenni”. Parnas-szal és Frumannal kapcsolatban elmondta, hogy Giuliani mutatta be neki őket. „Általános témákról beszélgettünk. Semmilyen üzleti ügyem nem volt velük” – állította Lucenko.

Yovanovitch-ot májusban hivatali ideje lejárta előtt hívta vissza Washington a nagyköveti posztról. A volt nagykövet pénteki kongresszusi meghallgatásán azt állította: „váratlanul” menesztették azzal az indokkal, hogy Trump elvesztette bizalmát benne. Szavai szerint rágalmak alapján váltották le. Giuliani említett két üzlettársáról azt mondta:

Valószínűleg azt hitték, hogy személyes pénzügyi törekvéseik zsákutcába juthatnak az Ukrajnában folytatott korrupcióellenes politikánk eredményeként.

Amerikai sajtóértesülések szerint a két üzletember, Parnas és Fruman állítólag a nagykövet eltávolításához segítséget kért egy kongresszusi képviselőtől, és azt állították, hogy ukrajnai kormányzati tisztségviselők akarják Yovanovitch leváltását.

A The New York Times pénteki számában emlékeztetett egy írásában arra, hogy Lucenko korábban nemtetszését fejezte ki a nagykövet korrupcióellenes hozzáállása miatt, és szerette volna, ha visszahívják Kijevből, mert úgy érezte, akadályozza a munkáját. Ugyanakkor a lap írása szerint maga Giuliani is kijelentette, hogy nem Lucenko megbízásából, hanem az amerikai elnök, Donald Trump felkérésére járt el, gyűjtött és adott át információkat Yovanovitsch-ról és másokról.

Washingtonban a demokrata többségű képviselőház bizottságai vizsgálatot folytatnak Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júliusi telefonbeszélgetése miatt, amelyről egy névtelen kiszivárogtató – sajtóinformációk szerint a hírszerzés egyik munkatársa – tett bejelentést.

Trump a telefonbeszélgetésben nyomatékosan azt kérte az ukrán elnöktől, hogy segítsen feltárni Joe Biden és fia korábbi jövedelmező ukrajnai üzleteit. Az amerikai demokraták ezt úgy értelmezték, hogy Trump idegen hatalmat „kért fel” beavatkozásra saját politikai ambíciói, 2020-as újraválasztása érdekében, és erre hivatkozva megindították az alkotmányos felelősségre vonáshoz szükséges vizsgálatokat.