Akár 10 fok is lehet szombaton

Éjjel északnyugat felől ismét fátyolfelhők érkeznek, melyek szombaton az ország nagy részén szűrik a napsütés – jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat. Legfeljebb elvétve fordulhat elő jelentéktelen eső, hószállingózás.

Éjszaka foltokban zúzmarás köd, főként északkeleten alacsonyszintű rétegfelhőzet is képződik, ez utóbbi szombaton tartósan is megmaradhat. Kezdetben többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, majd a reggeli óráktól többfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is kísérik a déli szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett vidékeken ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén 6 és 12 fok között, a tartósan borult északkeleti területeken 3 és 6 fok között alakul.