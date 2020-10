Akár 22 fok is lehet csütörtökön

Szerdán délután zömében fátyolfelhők szűrik a napsütést, de főként északon átmenetileg felhősebb körzetek is előfordulhatnak. Éjszaka csökken a fátyolfelhőzet, kiderül az ég. Csütörtök hajnalban főleg északon, északnyugaton pára, köd, illetve rétegfelhőzet képződik, a Rábaköz tágabb környezetében tartós, sűrű köd is lehet. Csütörtökön az ország északi harmadán az éjszaka képződő köd, illetve alacsonyszintű felhőzet helyenként tartósan megmaradhat, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Számottevő csapadékra nem kell készülni, de a ködös részeken gyenge szitálás is lehet.

Szerdán a déli, délnyugati szél nagy területen megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, itt néhol viharos közeli széllökések is lehetnek. Estére mérséklődik a légmozgás, illetve csütörtökön már csak az ország déli felén lesz élénk a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön a felhősebb északi részeken 13 és 15, míg délebbre 17 és 22 fok között várható.