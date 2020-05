Álarcosok hatoltak be a michigani kongresszus épületébe

Több amerikai tagállamban tüntettek pénteken a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen, amelyekben viszont lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. Michiganben, Kalifornia déli részén, a floridai Miamiban és környékén azért tüntettek pénteken, hogy indítsák újra a gazdaságot és a mindennapi életet. Illinois-ban és Texasban csütörtökön oldottak a tilalmak nagy részén, mire Texasban hirtelen megugrott a diagnosztizált fertőzések száma.

Michigan fővárosában, Lansingben, az állam törvényhozásának épülete előtt fegyveres tüntetők követelték a koronavírus miatti szigorítások teljes feloldását, és közülük több álarcos behatolt a kongresszus épületébe.

A több száz tüntető – köztük Szabadítsuk fel Michigant! táblákkal megjelent jó néhány protestáló – azt követelte a helyi törvényhozóktól, hogy vonják meg Gretchen Whitmer kormányzó jogkörét a kijárási szigorítások és a rendkívüli járványhelyzet miatti intézkedések meghozatalára. Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) helyszíni riportjában egy férfi úgy nyilatkozott: „rendben, itt a vírus, de ez inkább politikai probléma most.

Egyszerűen nincs ok arra, hogy bezárjanak bennünket.

A kormányzó tönkreteszi államunkat”. „Nem engedhetjük meg tovább, hogy egyetlen ember döntsön tízmillió michigani sorsáról” – mondta Mike Shirkey, a helyi szenátus republikánus többségének vezetője. Michiganben a kormányzó, Gretchen Whitmer demokrata párti politikus, a kongresszusban azonban többségük van a republikánusoknak. Donald Trump amerikai elnök pénteken a Twitteren ismét arra sürgette a kormányzót, hogy engedjen a tüntetők követeléseinek. Whitmer azonban a tüntetések ellenére pénteken május végéig meghosszabbította az egyébként május 15-ig érvényben lévő szigorításokat.

Tüntettek a szigor ellen a dél-kaliforniai vidékeken is, elsősorban a tengerparti strandok újranyitásáért. Gavin Newsom, kaliforniai kormányzó azonban hajthatatlan:

lovas rendőrök vigyázzák a kaliforniai strandokat.

Newsom felszólította a tüntetőket, hogy hordjanak szájmaszkot és tartsák meg a javasolt távolságot egymástól. A floridai Miamiban is a tengerparti részek megnyitásáért tüntettek. Ron DeSantis, floridai kormányzó ugyan az állam mindennapi életének fokozatos újraindításáról döntött, de ez alól kivétel Miami és környéke, mert ott a legtöbb a diagnosztizált fertőzött. Miami Beachen szintén lovas rendőrök tartatják be a szigorú intézkedéseket. Texasban csütörtökön újraindították az életet, és csütörtök estére – egyetlen nap alatt – 1033 fővel emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma. Pénteken Greg Abbott kormányzó 50 halálos áldozatról számolt be. A kormányzó szóvivője, John Wittman azonban pénteki közleményében nem az újraindításnak, hanem a megnövekedett számú vírustesztnek tulajdonította a diagnosztizált fertőzöttek számának emelkedését. Egyes tagállamokban – például az északnyugati Washingtonban – meghosszabbították a kijárási korlátozásokat.

Mississippi állam kormányzója, Tate Reeves is változtatott eddigi álláspontján: a vírus változatlanul gyors terjedése miatt egyelőre mégsem döntött jövő heti enyhítésről. A marylandi Baltimore felett a rendőrség helikopterei ellenőrzik a kijárási korlátozások betartását.

Irwin Redlener, a Columbia Egyetem orvostudományi központjának egyik járványügyi szakembere pénteken újságíróknak azt mondta: azok a kormányzók, akik könnyítenek a szigorú intézkedéseken és újraindítják államukban a megszokott életet, veszélybe sodorják honfitársaikat.

Nagy hibát követnek el. Ez életekbe fog kerülni

– fogalmazott a professzor a CNN hírtelevíziónak és az amerikai közszolgálati rádiónak.