Állatkínzási hullámot indított az ausztrál kormány macskairtási akciója

Az ausztrál kormány 2020-ig kétmillió szabadon élő macskát akar elpusztítani. Az irtás már el is kezdődött. Az állatvédők szerint ennek köszönhető, hogy megszaporodtak az állatkínzásos esetek a kontinensen.

Több fórumon is petíciót indítottak az állatvédők a kormány tömeges macskairtása miatt Ausztráliában. A nyílt levélben Sussan Ley ausztrál környezetvédelmi miniszterhez fordulnak azért, hogy szüntesse be a tömeges állatirtást és dolgozzon ki programot a vadon élő macskák sterilizálására.

Az ausztrál törvényhozás korábban döntött úgy 2020-ig kétmillió szabadon élő macskát pusztít el. Az intézkedéssel az őshonos fajokat szeretnék megvédeni.

Az állatok leölése el is indult, ám olyan brutális eszközökkel és az állatvédők szerint annyira megalapozatlan módon, hogy a civil lakossággal együtt, szinte azonnal tiltakozásba kezdtek. Számos aláírásgyűjtés és beadvány készült, ezek közül az egyik az On Defense of Animals honlapján is megjelent. A facebookon és a twitteren is aláírható petíció úgy fogalmaz;

jelenleg a kormány utasítására repülőkből dobálják a földre a mérgező fűszeres kolbászokat, miközben a drónokról halálos mérget permeteznek a macskákra, hogy azok később miközben ápolják magukat, lenyalogassák azt a szőrükről.

A permet hatására az állatok lassul halállal halnak meg.

Azt is hozzáteszik; az intézményesített állatirtás nem csak brutális de sokakat buzdított az elmúlt hónapokban arra, hogy szadista állatkínzásokat hajtsanak végre. A Times beszámolójából kiderül egy vadász látta, hogy valaki miután egy anyamacskát megölt, a kölykeit is elpusztította, egyenként fejezve le őket.

Az szakemberek mindeközben arról nyilatkoznak Ausztrália-szerte, hogy a kormány irtásról szóló döntése nem volt megalapozott. Nincs kimutatás ugyanis arról egyáltalán hány macska él a kontinensen, miközben valószínű, hogy az őshonos állatok számának csökkenését nem is ezek a vadon élő macskák, hanem az emberi tevékenység okozza.

Ráadásul a permetezés, valamint a mérgezett étel a veszélyeztetett fajokat is megöli.

A szakértők a civilekkel együtt az ausztrál kormány környezetvédelmi miniszterét Sussan Ley-t bombázzák annak közösségi oldalán, vonassa vissza a macskák megöléséről szóló törvényt és dolgozzon ki más módot az állatok számának visszaszorítására.