Amerika választ: szoros meccsre készül Trump és Biden is

2020-ban elnököt választ az Egyesült Államok.

A republikánus párt elnök-alelnök jelöltje a négy éve hivatalban levő Donald Trump és Mike Pence, akiket a demokrata oldalról Joe Biden és Kamala Harris hívtak ki. Több mint 100 millió szavazat már a fülkék megnyitása előtt beérkezett, a végeredmény viszont lehet, hogy még napokig nem lesz meg hivatalosan.

Összesen 538 elektori szavazat a tét a választásokon.

Aki 270-et elér, az már győztesnek mondhatja magát – az elektori szavazatok száma viszont államról államra változik. Utolsóként Alaszkában zárnak a szavazófülkék, méghozzá magyar idő szerint szerda reggel 7-kor.

Barack Obama volt amerikai elnök nemrég posztolta egy közös képét Joe Bidennel, illetve Biden és Harris közös képét a Twitterre.

For eight years, Joe was the last one in the room whenever I faced a big decision. He made me a better president. And today, we have the chance to elect Joe and Kamala to build our country back better. But it’s going to take every single one of us. Vote: https://t.co/XdZz4dh82T https://t.co/Tg95bMztqT

– írta a képek mellé volt alenökéről.

Donald Trump a republikánusok eredményváróján, Arlingtonban beszélt röviden kamerák előtt. Az amerikai elnök azt mondta, hogy még nem készült sem győzelem, sem vereség esetére beszéddel.

– nyilatkozta.

NEW: „I’m not thinking about concession speech or acceptance speech yet,” Pres. Trump says during stop in to address RNC staff in Arlington, VA.

„Winning is easy. Losing is never easy—not for me, it’s not.” https://t.co/FAj95eLzQe #ElectionDay pic.twitter.com/qPZvLfwBjv

— ABC News Politics (@ABCPolitics) November 3, 2020